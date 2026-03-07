Scalea, trovato un cadavere in stato di decomposizione

2 minuti per la lettura

Un cadavere stato di decomposizione è stato rinvenuto nell’area frangivento di Scalea. Indagini in corso per identificarne le cause.

SCALEA (COSENZA) – Il corpo di un uomo in evidente stato di decomposizione è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio nell’area frangivento di Scalea, nella fascia verde compresa tra il litorale e la Statale 18. A segnalare la presenza del cadavere è stato un cittadino che si trovava nella zona alla ricerca di asparagi selvatici e che, accortosi della presenza del corpo nei pressi di un albero, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale, che hanno provveduto a delimitare l’area e ad avviare i primi accertamenti per ricostruire quanto accaduto. La zona del ritrovamento, caratterizzata da vegetazione piuttosto fitta e da alcuni tratti poco frequentati, si estende tra la linea della costa e la strada statale 18, in un’area utilizzata come barriera naturale frangivento.

Secondo le prime informazioni emerse, il corpo apparterrebbe a un uomo e si troverebbe in uno stato di decomposizione tale da far ipotizzare che il decesso possa risalire a diversi giorni fa. Al momento non si conoscono né l’identità della vittima né le circostanze che hanno portato alla morte. Non si esclude che possa trattarsi di una persona di nazionalità straniera, ma su questo punto saranno necessari ulteriori accertamenti. Per il recupero della salma è stato richiesto anche l’intervento del servizio funebre Tarallo, giunto sul posto per procedere alle operazioni di recupero del corpo, sotto il coordinamento delle autorità presenti.

CADAVERE RITROVATOA SCALEA: LO STATO DEL CORPO E LE PRIME IPOTESI

La vicenda è ora al vaglio della Procura della Repubblica competente. Il sostituto procuratore di turno potrebbe disporre nei prossimi giorni un esame autoptico, necessario per stabilire con maggiore precisione le cause del decesso e verificare se si tratti di una morte naturale, di un gesto volontario oppure se vi siano elementi che possano far ipotizzare una morte violenta. Le indagini proseguono per chiarire l’identità dell’uomo e ricostruire le ultime ore prima della morte, mentre non si esclude che nelle prossime ore possano emergere ulteriori elementi utili a fare luce sulla vicenda.