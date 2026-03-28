Diamante, muore neonato di soli dieci giorni

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Un neonato è morto a Diamante, nell’alto Tirreno cosentino, per un improvviso malore. Inutili i soccorsi. La procura apre un fascicolo

Un neonato di dieci giorni è morto ieri pomeriggio, venerdì 27 marzo 2926, a Diamante, nell’alto Tirreno cosentino, dopo un improvviso malore. Nonostante i soccorsi e i tentativi di rianimazione, il piccolo non ce l’ha fatta. La Procura di Paola ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del decesso.

Il malore improvviso e la corsa contro il tempo

La tragedia si è consumata intorno all’ora di pranzo, quando il neonato avrebbe accusato un malore improvviso. I genitori si sono accorti immediatamente che qualcosa non andava e hanno allertato il 118, facendo scattare la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenute diverse unità di emergenza: l’unità Victor di Belvedere Marittimo, i sanitari della Misericordia di Amantea e della Pet di Scalea. È stato attivato anche l’elisoccorso, vista la gravità della situazione.

L’intervento dei sanitari e l’elisoccorso

Il personale sanitario ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione, proseguite per circa 15 minuti sul posto e successivamente per altri 35 minuti all’arrivo dell’elicottero. In totale i tentativi sono durati quasi un’ora, ma purtroppo il cuore del piccolo non ha ripreso a battere. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito.

Indaga la Procura di Paola

Sarà la Procura di Paola, guidata dal procuratore Domenico Fiordalisi, a fare piena luce sulle cause della morte del neonato. Il fascicolo è affidato al sostituto procuratore Maria Porcelli, che ha disposto l’intervento immediato del medico legale per un primo esame esterno della salma. L’ipotesi sarebbe quella di una morte per cause naturali, ma gli accertamenti serviranno a verificare l’eventuale presenza di patologie congenite non diagnosticate o altre cause cliniche.

Il lutto cittadino e il messaggio del Comune

La notizia si è diffusa rapidamente a Diamante e in tutta la Riviera dei Cedri, dove la comunità si è stretta attorno alla famiglia del piccolo Gabriel, morto a soli dieci giorni di vita. L’amministrazione comunale ha annunciato che in occasione dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino, sottolineando la vicinanza dell’intera comunità alla famiglia colpita dalla tragedia.

“Diamante si ferma. Si raccoglie. Si stringe in un abbraccio collettivo, sincero, infinito.

A te, piccolo Gabriel, il pensiero più tenero, come una carezza che arriva fin lassù.

Alla tua famiglia, l’abbraccio più forte, quello che non lascia soli, quello che prova a condividere un dolore così immenso”, il messaggio dell’amministrazione comunale.