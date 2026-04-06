Grisolia Lido, aereo ultraleggero precipita sulla spiaggia

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Aereo ultraleggero precipita sulla spiaggia di Grisolia: i due occupanti sono rimasti illesi. Sul posto Vigili del Fuoco e 118.

GRISOLIA LIDO (COSENZA) – Attimi di grande paura questa mattina sul litorale tirrenico cosentino, dove un aereo ultraleggero è precipitato improvvisamente sulla battigia. L’incidente è avvenuto in località Grisolia Lido, nei pressi dello stabilimento balneare “Lido Internascional”, sotto gli occhi dei presenti. Il velivolo coinvolto è un biposto modello P92 Tecnam, un ultraleggero a tre assi con ala alta. Secondo quanto ricostruito, l’aereo era decollato da Siracusa e stava facendo rotta verso Grumento Nova, in Basilicata. Per cause ancora in corso di accertamento, il pilota ha perso il controllo del mezzo, finendo per schiantarsi sulla sabbia.

Nonostante la dinamica dell’impatto potesse far temere il peggio, il bilancio è miracolosamente positivo: i due occupanti a bordo del velivolo sono usciti illesi dalla cabina di pilotaggio. Fortunatamente, non sono rimaste coinvolte persone estranee che si trovavano sulla spiaggia al momento dell’incidente.

L’AEREO ULTRALEGGERO PRECIPITA IN SPIAGGIA: IMMEDIATA LA MACCHINA DEI SOCCORSI A GRISOLIA LIDO

Immediata la mobilitazione dei soccorsi per gestire l’emergenza. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Scalea è intervenuta tempestivamente per la messa in sicurezza del velivolo, scongiurando il rischio di incendi o sversamenti di carburante. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Diamante e la Capitaneria di Porto per i rilievi di rito e per coordinare le operazioni nell’area demaniale. Mentre, il personale del 118 è giunto sul posto per prestare le prime cure e verificare lo stato di shock dei due passeggeri. L’area interessata è stata delimitata per consentire le operazioni di rimozione del relitto. Resta da chiarire se alla base della caduta vi sia stato un guasto meccanico, un improvviso calo di potenza del motore o un errore di manovra.