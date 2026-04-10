Cosenza, studentessa aggredita in pieno centro

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Una studentessa di 19 anni ha denunciato di esser stata aggredita all’uscita da scuola da uno sconosciuto a Cosenza. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine.

COSENZA- Un’aggressione ai danni di una studentessa di 19 anni in pieno centro a Cosenza. È quanto denunciato dalla sorella della presunta vittima in un post sui social. Una versione su cui, com’è ovvio, sono in corso i dovuti accertamenti da parte delle forze dell’ordine ma che, se confermata, riporta nuovamente alla ribalta il tema della sicurezza in città, dopo i recenti episodi registrati all’autostazione.

STUDENTESSA AGGREDITA A COSENZA LA DENUNCIA SUI SOCIAL

Secondo la ricostruzione della sorella pubblicata in rete, la ragazzina stava uscendo da scuola, il liceo “Lucrezia della Valle”, in compagnia di una compagna di classe, ed era diretta alla fermata del bus, quando «un uomo alto scuro con pancia di fuori», forse di nazionalità rumena, le avrebbe «tirato uno schiaffo tra il collo e la testa». In compagnia dell’aggressore, è stata segnalata la presenza di «una donna bassa magra capelli biondi legati con una pinza. Aveva un passeggino lilla con fiori e due bambini». L’autrice del post annuncia che, nella giornata odierna, dopo aver ricevuto il referto dell’ospedale, sarà formalizzata la denuncia.