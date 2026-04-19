Incidente mortale, statale 107, parto d’urgenza, neonata in pericolo

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Nel violento incidente nella galleria Fiego a San Fili, nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile 2026, morti un 19enne e un 46enne di Marano Marchesato. Coinvolta una donna incinta, grave la neonata nata dopo il cesareo d’urgenza

SAN FILI (Cosenza) –È una notte di dolore quella trascorsa a cavallo tra venerdì 17 e sabato 18 aprile 2026. Una tragedia si è consumata nella tarda serata di venerdì lungo la Strada Statale 107, all’altezza di San Fili. È lì che due auto, una Peugeot 3008 e una Fiat Punto, che stavano transitando all’interno della galleria “Fiego”, per cause in corso di accertamento da parte degli organi inquirenti, si sono scontrate violentemente. L’impatto non ha lasciato scampo a Mariano Moretti, 46 anni, e Luciano Oliva, di appena 18 anni (ne avrebbe compiuti 19 il prossimo luglio), entrambi originari di Marano Marchesato ed entrambi a bordo della Punto, alla cui guida, secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbe stato il ragazzo.

I sanitari del 118, accorsi sul posto, hanno estratto i loro corpi rimasti incastrati tra le lamiere, già privi di vita. Altre tre persone, invece, sono rimaste ferite e, dopo un primo intervento, trasportate all’ospedale “Annunziata” di Cosenza per ricevere le cure del caso.

INCIDENTE MORTALE SULLA STATALE 107, PARTO D’URGENZA, NEONATA IN PERICOLO

Sull’altra vettura, una Peugeot 3008, viaggiava una giovane coppia di Amantea. La donna, incinta alla 34ª settimana, era rientrata poco prima da un controllo di routine effettuato a Cosenza; dopo l’incidente è stata trasportata d’urgenza all’ospedale dell’Annunziata, dove i medici hanno praticato un cesareo nel disperato tentativo di salvare la bambina.

La neonata, venuta alla luce nella notte, è ricoverata in terapia intensiva neonatale e le sue condizioni restano gravissime. Le prime informazioni mediche parlano di un quadro clinico molto compromesso, con una frattura bilaterale del cranio e una diffusa emorragia cerebrale. La madre sarebbe in coma farmacologico.

Sul luogo dell’incidente hanno operato anche la Polizia Stradale e l’Anas, oltre al magistrato di turno della Procura di Cosenza, a lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente, e che ha disposto il sequestro delle salme e lo svolgimento dell’autopsia. La Ss 107 è rimasta a lungo chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del tratto stradale.

UNA COMUNITÀ SCONVOLTA

Quella di Marano Marchesato, piccolo centro del Cosentino, è una comunità straziata per la perdita di due giovani vite. Nel paese tutti conoscevano i due amici, Mariano e Luciano, due persone buone, che conducevano una vita semplice e umile, due lavoratori che nella loro vita non si erano mai risparmiati. Soltanto poche ore prima che si consumasse la tragedia, avevano incontrato degli amici, con cui avevano riso e scherzato. Entrambi svolgevano dei lavori di giardinaggio, il primo per conto di una ditta, il secondo faceva alcuni lavoretti privati. Luciano, in particolare, il più giovane, aveva lasciato la scuola, viveva con la nonna e si dava da fare come poteva. Aveva conosciuto fin da piccolo le difficoltà della vita e aveva imparato a fronteggiarle. Per questo tutti gli volevano un gran bene. Non a caso, l’associazione “Pro Marano” si è fatta promotrice di una raccolta fondi con l’obiettivo di «offrire un sostegno concreto e sincero alle famiglie colpite da questa immensa tragedia».

UN AIUTO PER LE FAMIGLIE

«Le famiglie di Mariano e Luciano – si legge in un appello diffuso sui social – hanno bisogno dell’aiuto e del sostegno di tutta la comunità. Un gesto anche piccolo è un segno di vicinanza e di affetto. Potete contribuire con un bonifico all’Iban IT 29A 0538716201 000004510754 intestato alla Promarano Aps – Causale: Per Luciano e Mariano. Nessuno deve restare indietro». Unanime il cordoglio anche della politica locale (il Comune è retto da un commissario prefettizio, ndr), in particolare del gruppo “Marano Adesso”, per il quale «oggi (ieri, ndr) è una pagina nera per la storia di Marano Marchesato.