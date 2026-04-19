Incidente statale 107, muore la neonata fatta nascere d’urgenza

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Non è sopravvissuta la neonata fatta nascere con un cesareo d’urgenza, dopo il terribile incidente stradale di venerdì 17 aprile 2026, nella galleria Fiego a San Fili, lungo la strada statale 107. Nello stesso incidente hanno perso la vita un 19enne e un 46enne di Marano Marchesato.

Non è sopravvissuta la neonata fatta nascere con un cesareo d’urgenza, dopo il terribile incidente stradale di venerdì 17 aprile 2026 nella galleria Fiego, lungo la Strada Statale 107, all’altezza di San Fili. La madre, originaria di Amantea e incinta di 34 settimane, era a bordo dell’auto che si è scontrata con quella delle altre due vittime ed era rimasta gravemente ferita. La bimba è deceduta poco dopo le 15.30 di oggi, domenica 19 aprile 2026.

MUORE NEONATA FATTA NASCERE D’URGENZA



Il terribile impatto ha scatenato il travaglio e ferito gravemente anche la piccola. La neonata, nata di circa due chili e con numerose e gravi lesioni alla testa, immediatamente ricoverata in terapia intensiva neonatale, ma il quadro clinico non è mai migliorato e la piccola si è spenta lasciando il reparto nel lutto e la comunità sotto choc.

Intanto la procura di Cosenza ha aperto un fascicolo sull’incidente e ha disposto l’autopsia sul corpo delle vittime, il medico legale dovrà effettuare anche gli esami tossicologici.

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L’IMPATTO FATALE SULLA STATALE 107

La donna, incinta alla 34ª settimana, era rientrata poco prima da un controllo di routine effettuato a Cosenza; dopo l’incidente trasportata d’urgenza all’ospedale dell’Annunziata, dove i medici hanno praticato un cesareo nel disperato tentativo di salvare la bambina.

La neonata, venuta alla luce nella notte, era ricoverata in terapia intensiva neonatale e le sue condizioni erano gravissime. Le prime informazioni mediche parlavano di un quadro clinico molto compromesso, con una frattura bilaterale del cranio e una diffusa emorragia cerebrale. La madre sarebbe in coma farmacologico.

TRE LE VITTIME DEL TREMENDO SCHIANTO

Con la morte della neonata, il bilancio della tragedia sale a tre vittime, e la magistratura seguirà con attenzione ogni riscontro medico e tecnico raccolto sul luogo dello schianto