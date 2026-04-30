Sangue sulle strade calabresi, due morti in un incidente stradale a Trebisacce

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Sangue sulle strade calabresi, a Trebisacce il tragico bilancio di un incidente stradale: due morti e cinque feriti avvenuto sulla superstrada 106 bis

TREBISACCE (COSENZA) – Lo scontro frontale tra una Ford Fiesta e una Bmw con il coinvolgimento anche di una Opel Meriva, provoca il decesso di due persone originaria di Oriolo, e il ferimento di altre cinque. Il sinistro mortale in tarda serata sulla superstrada 106 bis in contrada Rovitti, periferia nord di Trebisacce, all’altezza dello stadio “Giuseppe Amerise”.

Le notizie apprese sono molto frammentarie e si è riusciti a sapere che le due persone decedute sono un uomo ed una donna, pare di comuni prossimi a Trebisacce. Le due persone decedute, un uomo ed una donna, viaggiavano in direzione nord, pare a bordo della Ford Fiesta e da quanto appreso a bordo dell’auto vi erano anche tre minorenni rimasti feriti. Tutti i feriti hanno ricevuto le medicazioni inizialmente sul posto in attesa di essere trasferiti con le ambulanze del 118 nei nosocomi del comprensorio. Pare che un ferito sia in gravi condizioni mentre degli altri ci sono notizie frammentarie e non certe.

La superstrada 106 ionica bis, per il grave incidente mortale, risulta al momento bloccata in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono operativi i Vigili del Fuoco giunti da Castrovillari che utilizzeranno le fotoelettriche per fare luce sul sinistro, i Carabinieri della Radiomobile di Cassano allo Ionio e gli uomini della Tenenza di Trebisacce.