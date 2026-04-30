Tragedia a Fuscaldo, donna morta travolta dalla propria auto mentre apriva il cancello

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Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Fuscaldo, una donna è morta travolta dalla propria auto mentre era scesa per aprire il cancello

FUSCALDO – Un drammatico incidente domestico è costato la vita a una donna di 49 anni nella tarda mattinata di oggi 30 aprile 2026. La vittima, si trovava davanti alla propria abitazione, nella zona tra Fuscaldo Marina e il centro storico, quando è stata improvvisamente travolta dalla sua stessa vettura.

Secondo le prime informazioni raccolte, comunque tutte al vaglio degli investigatori al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, la donna sarebbe scesa dalla propria auto per aprire il cancello d’ingresso. In quel momento il veicolo, probabilmente non messo in sicurezza in modo adeguato, si sarebbe mosso autonomamente finendo per schiacciarla contro la cancellata.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono, infatti, giunti i sanitari del 118, supportati anche dall’intervento dell’elisoccorso, insieme ai carabinieri e alla polizia locale. Nonostante i diversi tentativi di rianimazione, per la donna purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’area in cui sono avvenuti i fatti è stata transennata per consentire i rilievi e mettere in sicurezza la zona. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare la sussistenza di eventuali responsabilità.