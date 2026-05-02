Tragedia a Spezzano Albanese, muore schiacciato dal trattore

1 minuto per la lettura

Incidente mortale a Spezzano Albanese nel Cosentino: un uomo di 55 anni perde la vita schiacciato dal trattore. Il forte vento impedisce l’atterraggio dell’elisoccorso

Un tragico incidente agricolo si è verificato nel pomeriggio del Primo Maggio a Spezzano Albanese, in provincia di Cosenza, dove un uomo di 55 anni ha perso la vita mentre lavorava su un terreno di proprietà familiare.

SPEZZANO ALBANESE, MUORE SCHIACCIATO DAL SUO TRATTORE

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima si trovava alla guida del proprio trattore quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è improvvisamente ribaltato, schiacciandolo. L’impatto si è rivelato subito gravissimo.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto nel tentativo di salvare l’uomo. I soccorritori hanno effettuato a lungo manovre di rianimazione, ma le condizioni del 55enne sono apparse da subito disperate.

Vista la criticità della situazione, la centrale operativa ha disposto l’invio dell’elisoccorso. Tuttavia, le forti raffiche di vento che hanno interessato la zona hanno reso impossibile l’atterraggio nei pressi del fondo agricolo. Il velivolo è stato quindi costretto a posarsi sul campo dello stadio comunale “V. Vattimo”, a distanza dal luogo dell’incidente.

Nonostante gli sforzi dei soccorritori, l’uomo è deceduto prima di poter essere trasferito a bordo dell’elicottero verso una struttura ospedaliera attrezzata.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente.

L’ennesima vittima sul lavoro nei campi riaccende l’attenzione sui rischi legati alle attività agricole, ancora oggi tra le più esposte a incidenti gravi e mortali.