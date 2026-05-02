Porto Cesareo, disperso in mare kitesurfer di 39 anni

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Kitesurfer 39enne è disperso in mare a Porto Cesareo le ricerche in corso con elicotteri e motovedette in un’area di circa 250 chilometri quadrati.

PORTO CESAREO (LECCE) – Sono anche oggi ore di estrema apprensione sul litorale ionico, dove la Guardia Costiera e diversi corpi di soccorso sono impegnati nelle ricerche di Mimmo Piepoli, un kitesurfer di 39 anni originario di Erchie (Brindisi). Dell’uomo si sono perse le tracce nel tardo pomeriggio di ieri, 1 maggio 2026. Piepoli era uscito in mare con un gruppo di amici nel tratto di costa compreso tra Torre Chianca e Torre Lapillo, una zona particolarmente frequentata dagli appassionati di sport acquatici, specialmente in presenza di forte vento di tramontana. Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte sul posto l’uomo era già rientrato a riva una volta per sostituire la vela, che era andata persa proprio a causa delle forti raffiche. Una tornato in acqua, il kiter sarebbe stato visto chiaramente in difficoltà prima di sparire definitivamente tra le onde.

OPERAZIONE DI SOCCORSO SU LARGA SCALA PER TROVARE IL 39 ENNE DISPERSO IN MARE A PORTO CESAREO

Le operazioni di ricerca, coordinate dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli, sono scattate immediatamente e si sono intensificate con le prime luci dell’alba di oggi 2 maggio 2026. Lo specchio d’acqua passato al setaccio è vastissimo. Le unità navali e aeree stanno perlustrando un’area di circa 250 chilometri quadrati, che si estende da Torre Colimena fino a Santa Maria di Leuca. Al fianco della Guardia Costiera opera una task force composta da dalla Guardia di Finanza e la Protezione Civile. Ci sono anche un elicottero della Marina Militare impegnato nei sorvoli a bassa quota per individuare eventuali tracce dell’uomo o dell’attrezzatura. Nonostante il dispiegamento di forze, le condizioni del mare e la vastità dell’area rendono le operazioni particolarmente complesse. Gli amici e i familiari del trentanovenne attendono con angoscia sulla riva, sperando in un miracolo mentre i soccorritori continuano a sfidare il vento per riportare Mimmo a casa.