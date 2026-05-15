Fuscaldo, operaio 51enne precipita dal tetto, è grave

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Grave incidente sul lavoro a Fuscaldo, nel Cosentino: un operaio di 51 anni di Lamezia Terme è caduto dal tetto durante un intervento. Ricoverato in prognosi riservata a Catanzaro

Grave incidente sul lavoro nel Cosentino, dove un operaio di 51 anni, originario di Lamezia Terme, è rimasto seriamente ferito dopo essere precipitato dal tetto di uno stabile a Fuscaldo. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri, giovedì 14 maggio 2026, durante un intervento di manutenzione.

OPERAIO PRECIPITA DA UN TETTO A FUSCALDO



Secondo le prime informazioni, l’uomo stava eseguendo lavori su alcuni cavi di telecomunicazione quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio cadendo nel vuoto. L’impatto al suolo è stato violento e ha richiesto un immediato intervento dei soccorsi.

LE CONDIZIONI DELL’OPERAIO



Sul posto è intervenuto l’elisoccorso che ha trasportato il 51enne all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro. L’operaio è attualmente ricoverato in gravi condizioni e si trova in prognosi riservata.

FUSCALDO, INDAGINI IN CORSO



I carabinieri della Compagnia di Paola hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Al centro degli accertamenti anche il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.