Diamante, si accascia in classe, muore il giorno dopo in ospedale: aveva 11 anni

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Giovan Francesco De Francesco muore a soli 11 anni dopo un malore in classe a Diamante, trasportato prima a Cetraro e poi a Cosenza in gravissime condizioni è deceduto malgrado i disperati tentativi di rianimarlo.

DIAMANTE (COSENZA) – La città di Diamante e l’intera Riviera dei cedri piangono la morte di uno studente di 11 anni, Giovan Francesco De Francesco, colpito da un grave malore mentre si trovava in classe all’istituto comprensivo “Nuccio Ordine”, in via Quasimodo, nel centro del Tirreno cosentino. Il ragazzo, soccorso nella mattinata davanti a compagni e insegnanti, non ce l’ha fatta dopo il trasferimento all’ospedale “Annunziata” di Cosenza, dove era ricoverato in rianimazione. E’ deceduto intorno alle 19.00 di ieri. I funerali predisposti dal servizio funebre Tarallo potrebbero svolgersi nella giornata di domani e certamente sarà proclamato anche il lutto cittadino.

MUORE A 11 ANNI DOPO IL MALORE IMPROVVISO IN CLASSE A DIAMANTE E I PRIMI SOCCORSI

La tragedia si è consumata dopo una corsa contro il tempo iniziata tra i banchi di scuola. Secondo una prima ricostruzione, l’alunno avrebbe accusato un improvviso malore di natura cardiaca durante le lezioni. Si sarebbe accasciato provocando momenti di paura tra gli studenti e il personale scolastico. La chiamata al 118 è partita immediatamente. All’arrivo dei sanitari, le condizioni del giovane studente sono apparse subito molto gravi. Gli operatori dell’emergenza hanno avviato le manovre di soccorso già all’interno dell’istituto, tentando di stabilizzare il quadro clinico prima del trasferimento. Giovan Francesco è stato quindi portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Gino Iannelli” di Cetraro. Nel presidio, medici e infermieri hanno effettuato ulteriori procedure salvavita. Il ragazzo, secondo quanto emerso, era arrivato in condizioni critiche, dopo un arresto cardiaco e con crisi convulsivanti post arresto.

L’ARRESTO CARDIACO E LA CORSA DISPERATA VERSO COSENZA

Vista la gravità della situazione era stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, ma le condizioni meteo non hanno consentito il volo. Per questo il trasferimento verso Cosenza è avvenuto via terra, con ambulanza medicalizzata. Dopo essere stato intubato e stabilizzato, Giovan Francesco è stato accompagnato all’ospedale “Annunziata”, nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono rimaste gravissime fino al decesso. Una notizia che ha colpito profondamente Diamante e l’intera comunità scolastica, già scossa dalle ore di apprensione seguite al malore. Nella scuola di via Quasimodo la giornata si era trasformata in pochi istanti in un’emergenza. Insegnanti, personale scolastico e compagni hanno assistito alle prime fasi dei soccorsi, mentre la famiglia veniva raggiunta dalla notizia e si precipitava in ospedale. Ora resta il dolore per una morte che segna la città.