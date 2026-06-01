Tragedia ad Amendolara, quattro corpi carbonizzati in un’auto

1 minuto per la lettura

IN AGGIORNAMENTO – Quattro corpi carbonizzati trovati all’interno di un’auto in fiamme ferma in un distributore di carburante ad Amendolara nel cosentino

AMENDOLARA – Quattro persone morte carbonizzate scoperte all’interno di in un’auto ferma presso un distributore di carburante lungo la strada statale 106 jonica ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di quattro stranieri la cui identificazione è affidata agli accertamenti degli organi inquirenti giunti sul luogo della tragedia.

Non è ancora ben chiara la matrice dell’incendio né la dinamica che ha portato alla morte delle quattro persone a bordo del veicolo. Un furgoncino/Suv a sette posti distrutto dall’incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, chiamati a domare le fiamme che avvolgevano il mezzo, dopo aver ricevuto la segnalazione di un’auto in fiamme. Nel corso delle attività di spegnimento i vigili del fuoco hanno scoperto la presenza dei cadaveri a bordo del veicolo. Oltre ai vigili del fuoco sul luogo dell’incendio è intervenuta prima la Polizia stradale e poi gli agenti della Squadra mobile di Cosenza, oltre ai carabinieri. Dalle prime indicazioni sembrerebbe che l’accaduto potrebbe non essere da ricondurre ad un incidente anche se al momento nulla è ancora escluso dagli inquirenti.