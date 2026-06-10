Colosimi, incidente sulla statale 616, un morto e cinque feriti

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Incidente sulla statale 616 “di Pedivigliano” a Colosimi, nel Cosentino: tre auto coinvolte, un morto e cinque feriti. Traffico deviato su viabilità locale.

COLOSIMI (CS) – Un incidente ha provocato la chiusura temporanea della strada statale 616 “di Pedivigliano” al km 0,550, in località Colosimi, in provincia di Cosenza, nella tarda mattina di oggi, mercoledì 10 giugno 2026. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre autovetture: una persona è deceduta e altre cinque sono rimaste ferite. Stante le prime notizie trapelate la vittima sarebbe un ragazzo originario di Bianchi.

COLOSIMI, UN MORTO E CINQUE FERITI IN INCIDENTE STRADALE

La circolazione è stata deviata lungo la viabilità locale, con segnalazioni sul posto per indirizzare gli automobilisti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale Anas, le squadre dei vigili del fuoco, i mezzi del 118 e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di soccorso e nel ripristino della regolare viabilità.

Le cause dello schianto sono ancora in corso di accertamento.

Anas ricorda inoltre lo slogan di sicurezza stradale “Quando sei alla guida tutto può aspettare! Guida e Basta!” e segnala il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.