Scalea, ritrovato morto in mare il giovane 21enne scomparso

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Ritrovato morto il giovane Dimitri Franck Tanefo Fokou scomparso a Scalea: I sommozzatori hanno ritrovato il corpo del camerunense in mare.

SCALEA — Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del giovane camerunense scomparso sul litorale dell’alto Tirreno cosentino. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria hanno rinvenuto in mare il corpo senza vita di Dimitri Franck Tanefo Fokou, 21 anni, di cui si erano perse le tracce nella giornata di sabato 4 luglio 2026. Il cadavere del ragazzo è stato individuato a circa venti metri dalla riva e a una profondità di quattro metri. Il ventunenne si trovava a Scalea insieme a un gruppo di persone con disabilità, che accompagnava in veste di assistente durante il loro soggiorno estivo.

DALLA MATTINATA IN SPIAGGIA ALL’ALLARME DEGLI AMICI

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane aveva trascorso la mattinata in spiaggia insieme ad alcuni amici. Intorno alle ore 12:00, il gruppo ha deciso di allontanarsi dal bagnasciuga, mentre Dimitri ha preferito trattenersi da solo ancora per qualche tempo.

L’allarme è scattato solo nel pomeriggio. Gli amici, preoccupati per la sua assenza prolungata e per le mancate risposte alle continue telefonate, sono tornati sull’arenile a cercarlo. Sulla spiaggia sono stati rinvenuti tutti i suoi oggetti personali, ma del ragazzo non c’era traccia.

RITROVATO MORTO IL GIOVANE SCOMPARSO A SCALEA: GLI ACCERTAMENTI SULLA DINAMICA DEL DECESSO

Subito dopo la segnalazione, la macchina dei soccorsi si era attivata con il dispiegamento di forze a terra e in mare. Il drammatico epilogo è arrivato con l’intervento dei subacquei dei Vigili del Fuoco, che hanno recuperato la salma. Le forze dell’ordine e gli investigatori hanno avviato gli accertamenti di rito nel tentativo di ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia. Tra le ipotesi più accreditate al momento resta quella di un improvviso malore o di una congestione che avrebbe colto il ventunenne subito dopo essere entrato in acqua.