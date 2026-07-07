Malore fatale, anziano muore in spiaggia a Sibari

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CASSANO ALLO IONIO (COSENZA) – Tragedia sul litorale cassanese dove un uomo anziano di 78 anni, UB, originario di Acquaformosa ma da tempo residente a Salerno, ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in mare, presso un lido ubicato nel villaggio turistico di Marina di Sibari.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano sarebbe stato stroncato da malore per un arresto cardiocircolatorio che non gli ha lasciato scampo: l’allarme è stato lanciato da alcuni bagnanti presenti sulla spiaggia di Sibari. Sul posto sono giunte immediatamente le ambulanze del 118 provenienti dalle postazioni di Cassano e di Trebisacce.

I sanitari, appena arrivati sul posto, hanno subito avviato le manovre di rianimazione e considerata la gravità condizioni dell’uomo hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il velivolo, con a bordo un medico rianimatore, è atterrato sul posto mentre i tentativi di salvare il settantottenne erano ancora in pieno svolgimento. Nonostante gli sforzi disperati dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il medico dell’elisoccorso non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale, gli uomini della capitaneria di Porto di Corigliano e gli agenti della Polizia locale per effettuare i rilievi di rito e gestire la situazione sul lido.