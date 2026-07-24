Paola, chiuso locale di ritrovo frequentato da pregiudicati

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Il Questore di Cosenza ha chiuso per sette giorni un locale a Paola, frequentato da pregiudicati, per tutelare l’ordine pubblico.

Controlli serrati sul litorale tirrenico cosentino per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Un noto esercizio commerciale situato nel comune di Paola è stato raggiunto da un provvedimento di sospensione dell’attività della durata di sette giorni. Il decreto è stato firmato dal Questore di Cosenza, Antonio Borelli, a seguito di un’articolata segnalazione inviata dai Carabinieri. I militari, durante le consuete operazioni di pattugliamento del territorio, avevano riscontrato la presenza abituale e continuativa all’interno del locale di soggetti gravati da precedenti penali e da diverse misure di prevenzione.

CHIUSO LOCALE A PAOLA: LA NOTA DELLA QUESTURA E I CONTROLLI SUL TERRITORIO

Come chiarito dagli uffici della Questura, la decisione ha natura strettamente preventiva: l’obiettivo prioritario del provvedimento è quello di interrompere tempestivamente una condizione di potenziale pericolosità sociale a tutela della cittadinanza, a prescindere da eventuali responsabilità dirette da parte del titolare dell’attività. L’area circostante l’esercizio commerciale continuerà a essere costantemente monitorata dalle forze dell’ordine. Questo sia per vigilare sul rispetto della chiusura temporanea, sia per garantire il mantenimento degli standard di sicurezza nell’intera zona.