Cassano, si sono dimessi gli assessori Bianchi e Sposato

Scossone politico nella giunta comunale di Cassano a pochi mesi dalle elezioni comunali si sono dimessi gli assessori Bianchi e Sposato: «Mancanza di democrazia».

CASSANO ALLO IONIO (COSENZA)- Colpo di scena nella giunta comunale di Cassano. Questa mattina, 17 febbraio 2025, Annamaria Bianchi assessore alla Cultura e Leonardo Sposato assessore ai Lavori Pubblici, hanno rassegnato ufficialmente le dimissioni dai rispettivi incarichi. La comunicazione è stata inviata tramite Pec al segretario comunale e al sindaco Gianni Papasso, segnando così la fine del loro mandato nell’amministrazione cittadina.

Le dimissioni dei due amministratori di Cassano allo Ionio non giungono del tutto inaspettate. Già alcuni mesi fa, infatti, i due assessori di Cassano che oggi si sono dimessi Bianchi avevano manifestato la loro volontà di lasciare l’incarico attraverso una comunicazione riservata indirizzata al primo cittadino. In particolare, Bianchi e Sposato lamentano diversità di vedute e, soprattutto, una mancanza di democrazia e di partecipazione nelle ultime scelte, in particolare per quanto attiene chi dovrà raccogliere l’eredità politica del sindaco uscente e quindi candidarsi a sindaco alle amministrative che si terranno nella prossima primavera. Le dimissioni, dunque, di Bianchi e Sposato aprono ora un nuovo scenario politico a Cassano. La giunta dovrà riorganizzarsi rapidamente per affrontare la fase finale del mandato, mentre il sindaco Papasso si troverà a gestire una situazione delicata in vista delle elezioni.