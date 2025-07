Comunali Paola, ricorso al Tar di Politano contro Perrotta

2 minuti per la lettura

E’ in bilico la proclamazione del sindaco Perrotta per il ricorso al Tar Calabria di Politano dopo le ultime elezioni comunali a Paola

PAOLA – Un ricorso al Tar mette in discussione la proclamazione del sindaco di Paola, Roberto Perrotta, la discussione nel merito è già fissata per novembre.

A Paola la sfida elettorale non è finita con il voto. Un ricorso al Tar Calabria sta riaccendendo i riflettori sulle elezioni comunali 2025, mettendo in discussione la proclamazione di Roberto Perrotta come sindaco. In ballo c’è un presunto errore nel conteggio della popolazione residente, che avrebbe modificato la corretta applicazione delle regole elettorali.

Secondo quanto sostiene Giovanni Politano, candidato non eletto e firmatario del ricorso, l’intero impianto elettorale sarebbe viziato da un errore: il comune di Paola è stato considerato come avente meno di 15.000 abitanti, cifra sotto la quale non è previsto il ballottaggio.

Il numero contestato è 14.827 abitanti, tratto dall’ultimo censimento ufficiale al 31 dicembre 2021, ma – secondo i legali del ricorrente gli avvocati Enrico Lubrano e Giuseppe Cavallaro – tale dato sarebbe usato impropriamente anche per determinare la modalità della consultazione elettorale.

Nel caso dei comuni con oltre 15.000 abitanti, come potrebbe essere Paola, il Testo Unico degli Enti Locali (art. 72 del D.Lgs. 267/2000) stabilisce l’obbligo di un secondo turno di voto se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta ed inoltre anche le modalità di presentazione delle liste sono diverse. Ma ciò non è avvenuto. Applicato invece l’articolo 71, valido solo per centri sotto i 15mila residenti. Il ricorso punta ad annullare il verbale di proclamazione degli eletti; revocare gli atti della Prefettura di Cosenza e del Ministero dell’Interno relativi alla popolazione; chiedere nuove elezioni con le regole previste per comuni sopra soglia.

Nel procedimento risultano chiamati in causa: il Comune di Paola; la Prefettura di Cosenza; il Ministero dell’Interno; il sindaco eletto Roberto Perrotta; diversi consiglieri comunali eletti, tra cui Graziano Di Natale, Andrea Signorelli, Emira Ciodaro e altri. Il Tar della Calabria, con decreto del 27 giugno, ha fissato per il 12 novembre l’udienza di discussione.