Buonvicino, la sindaca Barbiero dà le dimissioni

1 minuto per la lettura

Renderà pubbliche le motivazioni con una diretta social, nel frattempo dà le dimissioni la sindaca di Buonvicino Angelina Barbiero. La sua amministrazione segnata da forti contrasti interni

BUONVICINO – La comunità di Buonvicino si prepara a voltare pagina improvvisamente, la sindaca Angelina Barbiero ha rassegnato le dimissioni, una decisione arrivata al termine di giornate concitate e di un periodo amministrativo segnato comunque da forti contrasti interni. Nonostante il piccolo centro dell’Alto Tirreno Cosentino conti meno di duemila abitanti, la politica locale si è rivelata tutt’altro che tranquilla. Barbiero, apparsa visibilmente provata, non ha ancora reso note le motivazioni ufficiali, ma ha annunciato che lo farà presto attraverso una diretta social, strumento che ha spesso utilizzato per comunicare con i cittadini.

Poche ore prima di lasciare la guida del Comune di Buonvicino, la sindaca ha firmato due decreti di revoca che hanno cambiato il volto della giunta comunale, probabilmente un atto di sfiducia. Il primo decreto riguarda Salvatore Francesco Amoroso, ormai ex vicesindaco e assessore con deleghe ai lavori pubblici, manutenzione, viabilità e protezione civile. Nel provvedimento si legge che sarebbe venuto meno il rapporto fiduciario e la condivisione dell’azione amministrativa. Un secondo decreto ha riguardato Gianluca Cauteruccio, che deteneva le deleghe al bilancio, transizione digitale, ambiente e territorio, transizione ecologica ed energie rinnovabili. Anche in questo caso, la motivazione fa riferimento a un deterioramento del rapporto di collaborazione.

Nonostante la crisi in atto, Barbiero ha comunque completato il quadro amministrativo nominando Sabrina Benvenuto come nuova vicesindaca e assessora ai lavori pubblici, manutenzione, viabilità e protezione civile. Con un altro decreto, ha designato Ciriaco Presta come assessore con deleghe a bilancio, transizione digitale, ambiente e territorio, transizione ecologica ed energie rinnovabili.

Scelte che potrebbero essere state dettate dal desiderio di garantire continuità amministrativa fino alla formalizzazione delle dimissioni.