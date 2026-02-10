Rende, nuova carta d’identità elettronica

1 minuto per la lettura

I vecchi documenti d’identità cesseranno di avere valore legale il 3 agosto 2026, le istruzioni del Comune di Rende per il rilascio della carta d’identità elettronica

RENDE ( COSENZA) – Carte d’Identità Elettroniche (Cie): iniziano a stringere i termini. Ormai manca poco alla scadenza definitiva delle Carte d’Identità Cartacee, che hanno accompagnato la vita di migliaia di cittadini rendesi.

Dal 3 agosto 2026, i vecchi documenti d’identità cesseranno di avere valore legale, anche se non sono ancora scaduti. Pertanto, i loro possessori dovranno obbligatoriamente sostituirsi con i nuovi documenti digitali.

È importante, per tutti, non ridursi all’ultimo minuto e, quindi, non intasare l’Ufficio Anagrafe del Comune di Rende che già da ora lavora alacremente per procedere alle sostituzioni, prevista dalle recenti disposizioni del Ministero dell’Interno, che adeguano il sistema italiano ai parametri di sicurezza previsti dalla normativa Ue.

Cosa fare per ottenere la nuova Carta d’Identità Elettronica:

Prenotare un appuntamento al seguente url: https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ ;

al seguente url: ; Effettuata la prenotazione , è possibile presentarsi con la ricevuta all’ Ufficio Anagrafe del Comune anche prima della data dell’appuntamento;

, è possibile presentarsi con la ricevuta Ufficio Anagrafe del Comune anche prima della data dell’appuntamento; Recarsi all’Ufficio anagrafe con i seguenti documenti: fototessera recente, tessera sanitaria, vecchia carta d’identità.

Il contributo fisso e una tantum per ottenere il nuovo documento è di 22 euro e 20 centesimi, che possono essere versati allo sportello anche attraverso il pos.