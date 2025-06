Corigliano Rossano, tensione al pronto soccorso, uomo in escandescenze danneggia la struttura

1 minuto per la lettura

CORIGLIANO-ROSSANO (COSENZA) – Uomo in escandescenze danneggia il pronto soccorso del “Guido Compagna”. Reparto chiuso temporaneamente. Attimi di tensione questa mattina al pronto soccorso dell’ospedale “Guido Compagna” di Corigliano, dove un uomo in evidente stato di agitazione ha provocato seri danni alla struttura sanitaria. L’autore del gesto è stato identificato in Durato Vincenzo, classe 1985, nato e residente a Castrovillari.

Secondo una prima stima, l’azione vandalica ha causato danni per circa 20.000 euro. A seguito dell’episodio, il pronto soccorso è stato temporaneamente chiuso per consentire la messa in sicurezza dei locali e la valutazione dei danni. La direzione sanitaria ha disposto la riapertura del servizio soltanto a partire dalle ore 14:00, limitando l’accesso esclusivamente ai pazienti con codici bianchi e verdi. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine per chiarire le dinamiche dell’episodio e valutare eventuali responsabilità penali.