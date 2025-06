Calabria, chiesto un miliardo di euro per costruire tre ospedali

2 minuti per la lettura

La Regione Calabria, invia la richiesta all’Inail per gli ospedali di Cosenza, Catanzaro e Crotone. Altri 200 milioni per Cosenza, 549 stanziati in totale. Per la struttura di Catanzaro ne sono stati chiesti 300. Spunta il progetto di Crotone, serviranno 300 milioni

Un miliardo di euro tondi. È la richiesta della Regione, inviata all’Inail, per le nuove costruzioni degli ospedali di Cosenza, Catanzaro e, novità, di Crotone. Costruzioni che dovranno rientrare nel nuovo piano triennale di investimento dell’Istituto, finanziatore degli ospedali già in costruzione.

LE RICHIESTE DELLA REGIONE CALABRIA

A maggio il ministero della Salute aveva inviato una comunicazione a tutte le Regioni chiedendo di elencare le «nuove iniziative di investimento» per realizzare o acquistare immobili utili a potenziare la rete sanitaria.

OSPEDALI: COSENZA

Il nuovo ospedale, già finanziato per 349 milioni, per la Regione avrà bisogno di altri 200 milioni di euro per essere completato nel “nuovo” sito di Arcavacata, nei pressi dell’università. In totale quindi la Regione chiede 549 milioni di euro per costruirlo. Il motivo starebbe nello stesso documento di fattibilità pubblicato a gennaio scorso dalla Regione. Qui viene chiarito che «al fine di assicurare la copertura finanziaria dell’intervento, è necessario integrare di ulteriori 200 milioni».



OSPEDALE DI CATANZARO

Per la nuova struttura che dovrà ospitare l’Aou Dulbecco si ricomincia dall’inizio. Non più «diverse forme di finanziamento», compresi gli 86,8 milioni stanziati nel 2022, ma un unico investimento da 300 milioni «comprensivi dei fondi per l’acquisizione dell’area». La questione a Catanzaro ha già sollevato un polverone, con il consigliere comunale Vincenzo Capellupo che attacca: Per settimane Occhiuto e i suoi amici catanzaresi ci hanno raccontato che le risorse c’erano, che tutto era pronto, che mancava solo il via libera. Oggi scopriamo, con atti ufficiali, che quei soldi non c’erano più perché qualcuno aveva deliberatamente deciso di dirottarli altrove».

OSPEDAL: CROTONE

La vera novità è la richiesta per la costruzione di un nuovo ospedale a Crotone. Inizialmente l’Asp era destinataria di un finanziamento di 14 milioni per creare il nuovo polifunzionale dove trasferire l’area amministrativa dell’Asp. La neo commissaria Monica Calamai, invece, ha avanzato una nuova proposta «considerate le condizioni dell’attuale presidio ospedaliero». Eliminare il finanziamento del polifunzionale e chiedere 300 milioni per finanziare la costruzione del nuovo ospedale (con annessi uffici amministrativi).