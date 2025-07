Allarme virus West Nile a Rende, il comune dispone una disinfestazione straordinaria

2 minuti per la lettura

Un sospetto caso di infezione da virus West Nile a Rende ha portato Asp e Comune a giocare d’anticipo e a disporre una disinfestazione straordinaria nel quartiere Isolette

RENDE (COSENZA) – L’Amministrazione comunale di Rende ha informato la cittadinanza che, nei giorni scorsi, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha segnalato un probabile caso di infezione da virus West Nile (Virus del Nilo Occidentale riconducibile a una puntura di zanzara) avvenuto nel quartiere Isolette.

Pur trattandosi di un caso isolato e al momento ancora in fase di accertamento, il Comune e l’Asp, hanno ritenuto necessario intervenire con tempestività e in via precauzionale per garantire la massima tutela della salute pubblica.

Per questo motivo, gli uffici comunali hanno predisposto sempre d’intesa con l’Asp, una disinfestazione straordinaria come da protocollo, prevista per il 28 luglio a partire dalle 22.30 che interesserà Isolette e le aree limitrofe, con particolare attenzione alle aree verdi, ai canali di scolo, ai fossati, ai parchi e a tutte le zone potenzialmente soggette alla proliferazione di zanzare. Inoltre, Comune ed Asp hanno installato nella zona, attrezzature idonee a monitorare la presenza di zanzare, portatrici del virus, che resteranno attive nei prossimi giorni.

COS’È IL VIRUS WEST NILE

Il virus West Nile appartiene alla famiglia dei Flaviviridae, lo stesso gruppo di virus della dengue e della febbre gialla. È trasmissibile all’uomo attraverso la puntura di alcune specie di zanzara, in particolare quelle del genere Culex, il virus è responsabile della febbre del Nilo Occidentale che può essere del tutto asintomatica oppure provocare, nei casi più gravi, complicanze neurologiche potenzialmente anche fatali.

Il virus è stato isolato per la prima volta in Uganda nel 1937 e si è successivamente diffuso in molte aree del mondo, comprese l’Europa e l’Italia. Ogni anno, con l’arrivo del caldo, i casi aumentano soprattutto tra luglio e settembre, complice la proliferazione delle zanzare e le maggiori attività all’aperto.