Cosenza, donna incinta salvata dall’elisoccorso

Primo viaggio in notturna per l’elisoccorso da Praia a Mare, donna incinta al nono mese con un’emorragia grave trasferita d’urgenza a Cosenza

COSENZA – È entrato in funzione nella notte tra il 2 e il 3 ottobre il nuovo servizio di elisoccorso notturno a Praia a Mare.

Una partenza immediata che ha già permesso di gestire una situazione di emergenza particolarmente delicata. A raccontarlo è la stessa Asp di Cosenza. Poco dopo le 23, una donna di 36 anni, incinta alla trentaquattresima settimana, è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale di Praia a Mare in condizioni critiche.

I sanitari hanno riscontrato una grave emorragia legata alla cosiddetta placenta previa. Per stabilizzare la paziente si è reso necessario ricorrere a trasfusioni di sangue e, data la complessità del quadro clinico, si è deciso il trasferimento urgente all’Annunziata di Cosenza.

IL TRASPORTO SALVAVITA IN ELISOCCORSO DELLA DONNA INCINTA DA PRAIA A MARE A COSENZA

Reso possibile il trasporto proprio grazie all’attivazione dell’elisuperficie messa a disposizione dal Comune di Praia, che ha consentito all’elisoccorso di intervenire tempestivamente, senza ritardi. Il volo è partito immediatamente, garantendo il trasferimento in sicurezza verso la divisione di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale cosentino, dove la donna è ricoverata con prognosi riservata.

L’episodio mette in evidenza l’importanza del nuovo servizio, che amplia le possibilità di soccorso rapido anche nelle ore serali e notturne, riducendo i tempi di intervento.

A tal riguardo, i vertici aziendali hanno sottolineato la rilevanza dell’estensione del servizio notturno a tutte le piattaforme regionali: in Calabria sono 26 quelle abilitate, mentre nella provincia di Cosenza risultano già 12 elisuperfici idonee al volo notturno. La maggior parte si trova all’interno di impianti sportivi ed è già operativa; le restanti saranno attivate nei prossimi giorni.

I centri coinvolti, scelti in base a un’equa distribuzione geografica, sono: Cosenza, Corigliano Rossano, Amantea (in fase di attivazione allo stadio comunale), Castrovillari, Scalea, Praia, Paola (area mercatale), Trebisacce, Acri (stadio comunale), San Giovanni in Fiore, Belvedere, Diamante, Cetraro. Sono attualmente in corso sopralluoghi da parte dei tecnici preposti al fine di individuare altre elisuperfici da abilitare e rendere idonee al volo notturno.