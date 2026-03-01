Corigliano-Rossano, aderisce al Pulse day

2 minuti per la lettura

Oggi, domenica 1 marzo a Rossano il Reparto di Cardiologia e l’associazione “Un Cuore per CoRo” partecipano al Pulse Day con screening gratuiti per sensibilizzare sulle aritmie cardiache

A volte basta un gesto semplice, come posare due dita sul polso, per scoprire tantissimo sulla salute del cuore. È da questo piccolo gesto che nasce il Pulse Day, la giornata mondiale dedicata al controllo del polso e alla prevenzione delle aritmie cardiache.

PULSE DAY A PIAZZA LE FOSSE A ROSSANO

Quest’anno anche Rossano partecipa attivamente grazie al Reparto di Cardiologia dell’Ospedale cittadino, guidato dalla dottoressa Silvana De Bonis, e all’associazione “Un Cuore per CoRo”. Domenica 1 marzo 2026, dalle 9 alle 18, piazza Bernardino Le Fosse si trasformerà in un grande laboratorio del benessere, dove medici, infermieri e volontari offriranno screening gratuiti e tanti consigli pratici per prendersi cura del proprio ritmo.

In caso di pioggia, la manifestazione si sposterà nei locali dell’oratorio “Maria Madre della Chiesa”.

Battere sul tempo, la chiave per salvare vite



L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione su un tema troppo spesso ignorato. Secondo l’Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione (AIAC), nel mondo una persona su tre rischia di sviluppare un’aritmia cardiaca durante la vita.

La fibrillazione atriale, la forma più frequente, può presentarsi con sintomi diversi: chi la avverte riconosce battiti irregolari e affanno, altri invece non si accorgono di nulla. Ed è proprio questa “silenziosità” a renderla così pericolosa.

I numeri parlano chiaro: chi soffre di fibrillazione atriale ha un rischio di ictus cinque volte superiore rispetto alla media e un rischio triplo di scompenso cardiaco. Ma la buona notizia è che un controllo tempestivo può davvero fare la differenza.

PULSE DAY, UN INVITO ALLA CONSAPEVOLEZZA

Il Pulse Day nasce per ricordarci che prevenire è sempre il miglior modo di curare. Fermarsi pochi secondi per ascoltare il proprio battito può aiutare a riconoscere segnali nascosti e rivolgersi in tempo al medico.

«Il ritmo è vita», ricordano gli organizzatori: un claim che racchiude l’essenza di questa giornata, fatta di ascolto, informazione e piccoli gesti che valgono moltissimo.

Durante l’evento, i cittadini potranno incontrare gli specialisti, ricevere materiale informativo e scoprire le nuove tecnologie per monitorare in autonomia la salute del cuore.

Un messaggio da portare con sé

Non aspettare che sia il tuo cuore a chiedere aiuto.

Batti sul tempo.