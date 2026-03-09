3 minuti per la lettura

Dopo la visita saltata per “malattia del medico”, un cardiologo del reggino offre gratis il controllo a domicilio. Il gesto solidale accende il dibattito sulle liste d’attesa in Calabria

COSENZA – «Credo ancora in questa professione». Con queste parole uno specialista in cardiologia del Reggino, che ha deciso di restare anonimo, ha dato disponibilità ad effettuare la visita cardiologica di controllo, gratis e a domicilio, al cittadino di 75 anni originario di Sibari, che si è visto posticipare la sua visita a giugno 2026 un giorno prima dell’appuntamento causa “malattia del cardiologo”.

CARDIOLOGO REGGINO, CHE RESTA ANONIMO, VISITA PAZIENTE GRATIS



Una storia di riscatto, di risposta alle esigenze dei cittadini, che arriva direttamente dal basso e attraverso una rete solidale. Gli unici “intermediari” sono il Quotidiano-l’Altravoce, che nella giornata di domenica ha pubblicato la notizia, una delle tante di pazienti rispediti a casa a pochi giorni o ore dalla visita per assenza del medico e a distanza di molti mesi dalla prenotazione, e il comitato tutela della salute di Polistena, che ha raccolto la denuncia trovando immediatamente professionisti disponibili.

L’ALTRAVOCE – IL QUOTIDIANO, INTERMEDIARI



A dirlo è stata la stessa rappresentate del comitato, Marisa Valensise. «Ho semplicemente inoltrato nei nostri canali la notizia – ha detto – e ho subito trovato disponibilità in più medici. Sono tutti pronti ad effettuare la visita senza alcun costo e anche a domicilio. I medici in questione vogliono restare anonimi». Non ci sarebbe, quindi, un tentativo di spettacolarizzazione della vicenda, ma un puro atto solidale in una regione troppo spesso piagata da problemi di questo tipo. A partire dall’enorme e lentissimo sistema di liste d’attesa che continua a piagare il sistema sanitario regionale. Sistema che nelle settimane scorse è stato “ritoccato” ancora una volta dalla struttura commissariale con un nuovo piano di recupero delle liste d’attesa. Il gesto in sé, invece, potrebbe fare “scuola” in Calabria, avviando un sistema solidale capace di superare i limiti e attuando un percorso di solidarietà diretta.

IL CASO DELLE LISTE DI ATTESA



Il caso aveva già generato non pochi malumori sul territorio, perché emblematico e comune a molti cittadini calabresi. L’uomo di 75 anni, infatti, aveva prenotato una visita cardiologica di controllo con elettrocardiogramma diversi mesi fa, il 19 novembre 2025.

La prima scelta assegnata dal Cup regionale è stata però rifiutata dal paziente. L’uomo si sarebbe dovuto spostare da Sibari a Cassano allo Ionio. La seconda scelta, invece, sembrava più consona. Un appuntamento all’ambulatorio di Trebisacce, all’interno dell’ospedale Chidichimo, previsto per il 5 marzo. Da quel momento tutto sembra funzionare come vorrebbe la Regione e Azienda zero: a quattro giorni dalla visita entra in gioco il sistema “recall” del Cup unico.

In poche parole, viene chiesta la conferma della visita di controllo. Le cose, però, cambiano il giorno prima dell’appuntamento. La comunicazione arriva dal Cup di Trebisacce: il cardiologo è malato e la visita non si può fare. Tutti gli esami, con visita annessa, potranno essere effettuati non prima di giugno 2026 effettuando ovviamente una nuova prenotazione. L’alternativa, come sempre, è il privato convenzionato.

L’ODISSEA DEL MALATO



Il problema qui è anche geografico, il settantacinquenne aveva già rifiutato la visita a Cassano, optando poi per Trebisacce. Fuori discussione, quindi, una nuova prenotazione al Cup in un’altra struttura. «Il legittimo impedimento di un medico può far saltare appuntamenti fissati circa quattro mesi prima? È solo uno il medico che può e deve effettuare esami concordati? Non esistono medici sostituti? Ci son altri utenti che avrebbero dovuto essere presenti per quel giorno per i controlli?», aveva dichiarato il paziente al Quotidiano. Da qui l’intervento del comitato di Polistena e della fitta rete di professionisti che circonda questa realtà. A 24 ore di distanza dalla pubblicazione della denuncia è arrivata la disponibilità alla visita. Solidarietà.