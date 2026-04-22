San Giovanni in Fiore, attese chock per visite, ecografia nel 2027

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A San Giovanni in Fiore liste d’attesa interminabili, ecografia nel 2027 e visite specialistiche rinviate di mesi. Disagi per i cittadini della Sila

SAN GIOVANNI IN FIORE – Se da una parte vi sono notizie positive sull’ospedale cittadino, come l’ampliamento dei posti letto nel reparto di Medicina dall’altra parte non sono positive (anzi tutt’altro) quelle che riguardano i tempi di attesa per visite specialistiche.

SAN GIOVANNI IN FIORE, ECOGRAFIA RENALE, PRIMA VISITA FISSATA NEL 2027



Certamente non deve essere stata una bella notizia, quando un anziano del grosso centro silano si è presentato ieri mattina, martedì 21 aprile 2026, presso il Cup di via Gran Sasso per prenotare un’ecografia renale e si è sentito dire che la prima data utile per la suddetta visita era il 23 febbraio del 2027 presso l’ospedale di Cosenza. Non gli è andata meglio nemmeno l’altra prenotazione per visita specialistica dall’otorino: giugno 2026 a Cotronei.

PER UNA MAMMOGRAFIA VISITA AD AGOSTO 2026



«Nonostante tutto, si predica bene e si razzola male», è stata l’amara considerazione del signore in questione nel ritornare a casa. Malissimo per quanto riguarda i tempi di attesa per le visite specialistiche per chi abita a mille e più metri sui monti della Sila.

Basti pensare che ad una signora anziana, che era andata a prenotare una mammografia nei mesi scorsi, le è stata proposta la data più vicina per agosto 2026. Per non parlare di tempi biblici per prenotazioni un pochino più complesse, come quelle cardiologiche.

DISAGI SANITARI NELLA ZONA DELLA SILA



Tasto dolente quello della sanità nel più grosso centro della Sila, che, nonostante tutto, pecca da qualsiasi parte la si guardi. Basti pensare che la postazione della guardia medica, che dovrebbe sopperire e supportare nei giorni festivi e prefestivi, l’assenza del medico di famiglia, spesso e volentieri rimane chiusa per mancanza di personale medico.