Salvata una tartaruga caretta caretta arenata tra gli scogli di Acquappesa

Tra gli scogli artificiali di Intavolata, frazione di Acquappesa nel Cosentino, fa la sua comparsa una tartaruga caretta caretta messa poi in salvo dai volontari di Legambiente

ACQUAPPESA (COSENZA) – Una mattina d’inizio estate, tra le acque limpide di Intavolata, frazione di Acquappesa, una tartaruga Caretta Caretta ha fatto una visita inaspettata. I bagnanti hanno avvistato l’animale tra gli scogli artificiali, a pochi metri dalla riva. Alcuni bagnanti, notando la sua presenza e temendo che potesse trovarsi in difficoltà, hanno prontamente allertato la Capitaneria di porto e i volontari di Legambiente. Nel giro di pochi minuti, i soccorritori sono arrivati sul posto.

Con delicatezza e competenza hanno recuperato la tartaruga, allontanandola dagli scogli per effettuare i dovuti controlli. Nessun segno di ferite, nessuna traccia di plastica ingerita: l’animale era in perfetta salute. La scena ha attirato l’attenzione di molti curiosi, in particolare dei bambini, che hanno seguito ogni fase con occhi sgranati e un misto di stupore e meraviglia. I volontari, dopo un breve momento in cui la tartaruga è stata “coccolata” sotto lo sguardo affascinato dei presenti, hanno verificato che non avesse ferite. Successivamente l’hanno accompagnata nuovamente verso il mare aperto, dove ha ripreso a nuotare con calma e vigore.

Episodi come questo ricordano quanto sia importante preservare il fragile equilibrio dell’ecosistema marino. L’incontro ravvicinato con una specie protetta come la Caretta caretta accende nei cittadini – grandi e piccoli – una maggiore consapevolezza sul valore della biodiversità e sulla necessità di rispettare il mare e tutti i suoi abitanti. Ogni gesto, ogni attenzione può fare la differenza.