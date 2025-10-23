Nubifragio e allagamenti a Verbicaro: il sindaco: «Sfiorato il disastro»

1 minuto per la lettura

Violento nubifragio a Verbicaro: allagamenti, fango e paura. Il sindaco ha sottolineato il lavoro incessante degli operai e dei volontari per liberare le strade.

VERBICARO (COSENZA)- Un violento nubifragio ha colpito nella notte, del 23 ottobre 2025, Verbicaro, piccolo borgo del Tirreno cosentino, provocando allagamenti e momenti di forte apprensione tra i residenti. In pochi minuti, un’enorme quantità d’acqua si è riversata sulle strade, trasformando alcune vie in torrenti e trascinando fango, pietre e detriti fino al centro del paese. «Abbiamo vissuto minuti di paura – ha dichiarato il sindaco Felice Spingola – si è davvero sfiorato il disastro. Se fosse successo in pieno giorno, con persone in strada, le conseguenze sarebbero potute essere gravi». Il primo cittadino ha sottolineato la tempestività dei soccorsi e il lavoro incessante degli operai comunali e dei volontari, che già dalle prime ore dell’alba hanno iniziato a liberare le carreggiate e ripristinare la viabilità, anche in vista della diretta con RaiTre per “Buongiorno Regione”.

Le piogge torrenziali hanno causato l’accumulo di terriccio e pietre in più punti del centro urbano. Alcune automobili sono rimaste bloccate dal materiale trascinato a valle, mentre i tecnici comunali hanno operato per liberare le arterie principali. In piazza, diversi centimetri di fango hanno reso necessarie ore di lavoro per il ripristino della normale circolazione.

L’episodio riporta al centro del dibattito il problema della fragilità idrogeologica del territorio calabrese. Il comune di Verbicaro, come molti altri centri montani della provincia di Cosenza, è soggetto a fenomeni meteorologici ma anche a frane e smottamenti.