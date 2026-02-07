Diamante, rischio frana, evacuate quatto abitazioni

3 minuti per la lettura

Emergenza a Diamante, un vasto smottamento in via degli Ulivi mette a rischio frana quattro abitazioni. Il sindaco Ordine firma l’ordinanza di evacuazione. Attivato il COC, le famiglie sfollate assistite dal Comune e dalla Protezione Civile

DIAMANTE – Un movimento franoso di vaste proporzioni ha messo a rischio quattro fabbricati in località Torricelle, a Diamante, facendo scattare l’evacuazione immediata delle abitazioni e l’interdizione dell’area. L’emergenza si è manifestata dopo giorni di precipitazioni intense e persistenti che hanno saturato i terreni, provocando lo smottamento del versante a valle di via degli Ulivi. Il sindaco Achille Ordine ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica sicurezza, dopo i sopralluoghi tecnici eseguiti nella mattinata di ieri, venerdì 5 febbraio 2026

FRANA A DIAMANTE, EVACUATE QUATTRO ABITAZIONI



Secondo quanto riportato nel provvedimento, la frana ha causato la distruzione e il crollo delle aree di corte di due immobili, compromettendo l’equilibrio geomorfologico del pendio. Le verifiche congiunte dei responsabili degli uffici comunali hanno evidenziato «una situazione di instabilità del versante, con presenza di condizioni di pericolo attuale e concreto e con possibilità di evoluzione del fenomeno franoso». Per questo è stato disposto lo sgombero degli edifici individuati dai tecnici, con il divieto assoluto di accesso fino a nuove valutazioni geologico–tecniche. Subito dopo l’evento il Comune ha allertato vigili del fuoco e protezione civile, attivando anche il Centro operativo comunale per coordinare gli interventi e l’assistenza alla popolazione.

FAMIGLIE ASSISTITE DAL COMUNE

Parte delle famiglie ha trovato ospitalità presso parenti, mentre per chi non aveva soluzioni alternative l’ente ha predisposto sistemazioni temporanee.

«Sono state ore difficili stamattina per il nostro territorio», ha dichiarato l’assessore Francesco Bartalotta, ricostruendo i momenti successivi al crollo. «In località Torricella in via degli Ulivi abbiamo assistito a un fenomeno franoso che ha coinvolto diversi immobili e di conseguenza anche famiglie e per questo il sindaco si è prontamente recato sul posto e ha subito attivato il centro operativo comunale con gli uffici competenti».

FRANA A DIAMANTE, L’ASSESSORE BARTALOTTA: «LA SOLIDARIETÀ DI OCCHIUTO ALLE FAMIGLIE COINVOLTE»

Bartalotta ha spiegato che l’amministrazione ha mantenuto un contatto costante con la struttura regionale di protezione civile: «Abbiamo anche interagito con la protezione civile regionale e per questo ringrazio il direttore generale, Costarella e anche il presidente Occhiuto che ha telefonato per esprimere la solidarietà alle famiglie coinvolte». Gli organi di monitoraggio, ha aggiunto, «hanno dichiarato interdetta l’area e quindi di conseguenza molte famiglie sono state costrette ad evacuare dai propri immobili». Sul fronte dell’assistenza, l’assessore ha precisato che gli sfollati «hanno trovato posto e accoglienza da propri parenti» e che, per chi non ha avuto disponibilità, «ringrazio gli uffici comunali perché si sono prontamente attivati per dare temporaneamente un alloggio per permettere a queste famiglie di organizzarsi in queste ore difficili».

L’ABBRACCIO ALLE PERSONE COINVOLTE DALL’EVACUAZIONE



Il messaggio finale è rivolto direttamente ai residenti colpiti dall’emergenza: «A nome dell’amministrazione comunale, ma credo di tutta la comunità, a queste famiglie va un abbraccio grande affinché queste ore possano essere ore per organizzarsi, ma soprattutto ore di speranza per poter presto ritornare a dimorare presso le proprie abitazioni». Il versante resta ora sotto osservazione costante. I tecnici comunali proseguiranno il monitoraggio nelle prossime ore, in attesa di una valutazione approfondita delle condizioni del pendio.