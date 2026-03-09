Cosenza, scossa di terremoto in Sila

1 minuto per la lettura

Lieve scossa di terremoto registrata questa mattina nel territorio della Sila, in provincia di Cosenza. Il sisma, di magnitudo ML 2.4, è avvenuto alle 10:17 di oggi, 9 marzo 2026, nella zona a circa 14 chilometri a ovest di San Giovanni in Fiore.

Secondo quanto rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), che ha localizzato l’evento attraverso la Sala Sismica di Roma, il terremoto si è verificato a una profondità di 19 chilometri. Una scossa di bassa intensità che, proprio per la sua magnitudo contenuta e per la profondità dell’ipocentro, potrebbe essere stata percepita solo lievemente dalla popolazione dell’area interessata. Al momento non si segnalano danni a persone o edifici.

L’epicentro del movimento tellurico ricade in un’area compresa tra la Sila e la valle del Crati. Diversi i comuni situati entro un raggio di circa 20 chilometri dal punto in cui si è originata la scossa. Tra questi figurano San Giovanni in Fiore e Parenti, in provincia di Cosenza, oltre ai centri silani di Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Aprigliano, Pedace e Spezzano della Sila. Nell’area interessata rientra anche Cotronei, in provincia di Crotone.

Tra gli altri comuni vicini all’epicentro si trovano inoltre Casole Bruzio, Celico, Cellara, Figline Vegliaturo, Mangone, Piane Crati, Trenta, Rovito, Colosimi, Santo Stefano di Rogliano e Lappano, tutti nel Cosentino.

L’area della Sila e dell’entroterra calabrese è caratterizzata da una moderata attività sismica, con eventi generalmente di bassa o media intensità. Questi, costantemente monitorati dalla rete sismica nazionale dell’Ingv. Anche in questo caso la scossa rientra tra gli eventi di lieve entità registrati periodicamente nel territorio. Al momento non risultano ulteriori repliche collegate al terremoto registrato nella tarda mattinata.