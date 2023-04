Maltempo, esonda il torrente Bilotta, disagi sulla statale a Longobucco

1 minuto per la lettura

Maltempo in Calabria, nel Cosentino esonda il torrente Bilotta, disagi a causa di acqua e detriti sulla statale a Longobucco

LONGOBUCCO (COSENZA) – La forte ondata di maltempo che ha caratterizzato l’intera giornata in Calabria ha causato disagi in varie zone della regione. Un caso di forte disagio si è verificato lungo la strada statale 177 Dir. ‘Di Longobucco’. Su questo tratto per diverse ore il transito è stato ridotto ad un senso unico alternato a causa dell’esondazione del torrente ‘Bilotta’. Il torrente è esondato nel territorio comunale di Longobucco, in provincia di Cosenza.

ESONDA IL TORRENTE BILOTTA A LONGOBUCCO, INTERVIENE L’ANAS

Il personale Anas e della ditta di manutenzione sono intervenute sul posto per le operazioni di pulizia del piano viabile da fango e detriti e per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.