Tir di traverso sulla 106 a Cariati, traffico bloccato

Traffico bloccato sulla strada statale 106 jonica all’altezza di Cariati dove un tir si è intraversato occupando l’intera carreggiata. Situazione difficile per la viabilità di un territorio che in questo momento e come fosse tagliato in due

CARIATI (COSENZA) – Traffico bloccato sulla strada statale 106 jonica nei pressi di Cariati all’altezza del chilometro 29 dove l’arteria è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni. Una situazione che di fatto spezza in due quella zona dove la statale 106 costituisce la principale se non l’unica via di comunicazione per alcuni territori.

Il problema nasce da un tir che si è intraversato bloccando interamente la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i tecnici Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e la rimozione del mezzo bloccato. L’Anas ha reso noto che il traffico veicolare viene deviato lungo la viabilità locale. In realtà, però, la situazione è particolarmente complessa in quanto non esiste un vero e proprio percorso alternativo come denunciato dall’associazione Basta Vittime Sulla Strada Statale 106. «È assurdo – ha affermato Fabio Pugliese fondatore del sodalizio – che oggi non esista una via alternativa degna di questo nome».