A Cosenza inaugurato il servizio di Bike sharing

2 minuti per la lettura

A Cosenza arriva il bike sharing: si punta a un sistema di trasporto condiviso per rendere la mobilità più sostenibile

AUMENTO delle piste ciclabili, maggiore accessibilità per i cittadini e integrazione dei servizi pubblici. È il futuro della mobilità a Cosenza che da ieri si arricchisce di un nuove e-bike. Il progetto è promosso dalla Regione Calabria, grazie ai contributi del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con la collaborazione delle aziende del trasporto pubblico.

«L’avvio del nuovo servizio – ha dichiarato l’assessore regionale Gianluca Gallo – rappresenta un segnale concreto per una mobilità moderna, sostenibile e vicina ai bisogni delle comunità. Invitiamo tutti i cittadini a utilizzare questo strumento innovativo, comodo ed economico, e a considerarlo una valida alternativa all’uso dell’auto privata». Il servizio di ebike sharing funzionerà con abbonamenti acquistabili in app, al quale va aggiunta una tariffa di 50 centesimi di euro ogni 30 minuti di utilizzo. In caso l’utente sia in possesso di un titolo di viaggio di Ferrovie della Calabria o di Co.Me.

Tra potrà inserire il codice seriale in app alla voce “riscatta codice” prima di acquistare il BikePass per usufruire di sconti. «Questo è solo l’inizio di un più ampio progetto – ha spiegato l’assessore alla Viabilità Damiano Covelli – perché abbiamo presentato un progetto per prolungare le piste ciclabili di altri 7 km. È un investimento di circa trecentocinquantamila euro che utilizzeremo per realizzare percorsi ciclabili con la massima sicurezza per i pedoni, per chi va in bicicletta, ma anche per gli automobilisti, perché spesso è accaduto che piste ciclabili improvvisate abbiano creato più problemi che altro».

IL SERVIZIO DI BIKE SHARING A COSENZA ATTIVO GIA’ DAL 1° AGOSTO 2025

Il servizio, secondo quanto riferito dall’azienda, sarà attivo già da oggi (1 agosto 2025) e tutte le informazioni relative alle tariffe e alla localizzazione delle stazioni sono disponibili su: https://cosenza.vaimoo.app/. La nuova flotta di bici messe a disposizione per i cosentini si aggiungono ai servizi già attivi a Castrovillari, Catanzaro e Palmi, aumentando la copertura regionale che arriva a interessare oltre 186.000 cittadini serviti da 225 e-bike Vaimoo, distribuite su 50 postazioni.

«Questo progetto – ha poi aggiunto l’amministratore unico di Ferrovie della Calabria, Aristide Vercillo Martino – contribuirà a migliorare la qualità della vita dei cittadini, riducendo l’impatto ambientale dei trasporti ed offrendo a cittadini e visitatori una maggiore flessibilità e comfort negli spostamenti. Guardiamo al futuro con entusiasmo, consapevoli che questo è solo l’inizio di un percorso volto a migliorare la mobilità nella nostra regione, continuando ad investire per rendere il trasporto pubblico calabrese moderno, efficiente e green».

Soddisfatti i vertici dell’azienda. «Le nostre eBike – ha detto Matteo Pertosa, Ceo e fondatore di Vaimoo – sono progettate e realizzate interamente in Italia e rappresentano una risposta concreta alla domanda crescente di sostenibilità e innovazione nei centri urbani. Ci auguriamo che anche i cittadini di Cosenza accolgano con entusiasmo questa opportunità, rendendola parte del loro quotidiano».