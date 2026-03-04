Cosenza, una strada da Serra Spiga a Mendicino

2 minuti per la lettura

Iniziati i lavori di sbancamento per la realizzazione della strada che collegherà il quartiere di Serra Spiga di Cosenza a Mendicino.

COSENZA – Sono iniziati mattina i lavori di sbancamento dell’area interessata dalla realizzazione della nuova strada di collegamento Serra Spiga/Mendicino, un’infrastruttura strategica per migliorare la viabilità cittadina e alleggerire il traffico in una delle zone più congestionate della città. Ad annunciarlo è il sindaco Franz Caruso, che sottolinea l’importanza dell’intervento per residenti e automobilisti: «Si tratta di un’arteria indispensabile per fornire risposte concrete ai disagi causati dal traffico che quotidianamente interessa quest’area. L’obiettivo è migliorare in modo significativo la qualità della circolazione, garantendo maggiore sicurezza e tempi di percorrenza più rapidi».

I DETTAGLI DEL PROGETTO

Il progetto prevede l’eliminazione dell’attuale impianto semaforico e la realizzazione di una rotatoria, soluzione che consentirà una gestione più fluida e sicura dei flussi veicolari. La zona, infatti, rappresenta uno snodo cruciale per i cittadini provenienti dalle Serre e diretti verso il centro urbano di Cosenza, oltre che per i residenti del quartiere Serra Spiga. L’intervento non si limiterà alla sola realizzazione della nuova arteria stradale. È nelle intenzioni del sindaco Franz Caruso, infatti, una più ampia sistemazione della viabilità circostante, con particolare attenzione ai tratti caratterizzati da curve strette che attualmente rallentano la circolazione e generano criticità.

L’opera si inserisce in un più ampio programma di rigenerazione urbana e sociale promosso dall’Amministrazione comunale, che punta a rafforzare l’integrazione del quartiere con il resto della città, valorizzando gli spazi pubblici e migliorando la qualità della vita dei cittadini. «La nuova arteria rappresenta un tassello fondamentale – conclude Franz Caruso – del progetto più ampio di riqualificazione urbana che stiamo attuando e che mira a rendere il quartiere più moderno, sicuro e pienamente connesso al tessuto cittadino. L’avvio dei lavori segna, dunque, un passo concreto verso una città più efficiente e meglio organizzata sotto il profilo infrastrutturale, con ricadute positive in termini di mobilità, sicurezza e vivibilità per l’intera comunità».