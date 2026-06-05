Rende, torna la pedonalizzazione di via Rossini. Ecco quando

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Riprende la pedonalizzazione di via Rossini a Rende: l’arteria sarà chiusa al traffico fatta eccezione per alcune categorie

Riprende questo sabato (6 giugno 2026) la pedonalizzazione di via Rossini. L’arteria cittadina a Rende sarà chiusa al traffico fino all’intersezione con via Mascagni tutti i sabati sera, a partire dalle ore 20:30 per finire alle ore 01:00 di domenica. In questo orario, sarà vietato il passaggio e la sosta di ogni veicolo, a pena di multa e di rimozione.

Si fa eccezione per le categorie seguenti:

Forze di Polizia: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Polizia Provinciale;

veicoli di soccorso, quali ambulanze, Vigili del Fuoco e mezzi adibiti a servizi di emergenza;

veicoli al servizio di persone con disabilita, purché muniti di regolare contrassegno, limitatamente al raggiungimento degli stalli loro dedicati;

mezzi di trasporto pubblico urbano;

veicoli di proprietà dei residenti su Via Rossini, esclusivamente per il raggiungimento dei box-garage nella stessa Via Rossini, sul lato sinistro rispetto alla direzione del senso di marcia.

L’iniziativa mira a favorire una maggiore vivibilità degli spazi urbani, la sicurezza dei pedoni e la valorizzazione e il rilancio delle attività economiche presenti sul territorio.

La chiusura serale al traffico sarà vigente a partire da sabato 6 giugno fino al 31 ottobre.