La Calabria come la Florida: «Si punti sulla Silver economy»

1 minuto per la lettura

COSENZA – «La Silver economy è una grande opportunità per la Calabria e noi siamo pronti a raccogliere la sfida». Lo ha detto Simona Loizzo, deputata della Lega, ospite nei giorni scorsi a Cosenza del dibattito organizzato dall’Aismed.

Tema del confronto: la Calabria come la Florida d’Europa, una regione che – un po’ come lo Stato americano, “paradiso” degli anziani che lo scelgono dopo la pensione per il clima mite e i costi competitivi degli alloggi – possa diventare attrattiva per gli over 65.

«Gli ultrasessantacinquenni sono una risorsa straordinaria non solo in termini turistici – ha detto Loizzo – ma anche nelle possibilità di investimento».

L’incontro, moderato dal giornalista Mario Campanella, è stato aperto da Ninni Urso, rappresentante Aismed, che ha posto l’accento «sulla necessità di dare vita a una stagione nuova per la Calabria che intercetti l’offerta degli over 65».

Franco Bruno, ex senatore, ha fatto una lunga disamina sulle potenzialità economiche generazionali della silver economy. «Se pensiamo alla Florida – ha detto Bruno – ci accorgiamo che la ricchezza è concentrata su segmenti generazionali particolari che vogliono spendere e hanno ampia disponibilità economica. Attraverso una sostanziale azione progettuale è possibile cambiare la rotta della regione con una partecipazione attiva della Giunta».

Katia Stancato, economista sociale, ha evidenziato come «su cinque persone in Italia uno solo sia giovane». L’economista ha parlato del «Pnrr come possibilità concreta di pianificazione ma la silver economy va attuata, rimanendo con la nostra identità e guardando ai borghi». Stancato ha poi chiesto «una politica della partecipazione che includa il terzo settore e che guardi, come ha fatto Loizzo, a visioni prospettiche diverse».