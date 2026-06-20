UNICAL VOICE – 9 Milioni dal Mur per la ricerca IA

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L’Università della Calabria riceve 9 milioni dal MUR per finanziare dieci progetti strategici su intelligenza artificiale, salute, sostenibilità e transizione digitale, rafforzando il legame tra ricerca e innovazione.

I più giovani direbbero che l’Università della Calabria continua a “cucinare”. Mentre il campus si prepara alla pausa estiva, dall’ateneo arriva un’altra novità sul fronte della ricerca: il Ministero dell’Università e della Ricerca ha assegnato all’Unical 9 milioni di euro per finanziare dieci progetti strategici nei settori dell’intelligenza artificiale, della salute, della sostenibilità e della transizione digitale.

COSA COPRE IL FINANZIAMENTO

Come si legge dal comunicato d’ateneo, il finanziamento rientra in una più ampia strategia del MUR volta a consolidare e dare continuità agli investimenti avviati con il PNRR, rafforzando la collaborazione tra università, centri di ricerca e imprese. Per l’Unical si tratta di un passaggio rilevante non solo in termini economici, ma anche di consolidamento del proprio ruolo nel panorama nazionale dell’innovazione scientifica e tecnologica.

Le linee progettuali finanziate coprono ambiti molto diversi tra loro, ma fortemente interconnessi: dall’applicazione dell’intelligenza artificiale al monitoraggio ambientale e alla gestione dei dati complessi, fino allo sviluppo di strumenti per la diagnosi precoce di patologie, passando per studi su invecchiamento attivo, cybersicurezza, reti intelligenti e nuove soluzioni per la transizione energetica. Un approccio multidisciplinare che punta a tradurre la ricerca in impatto concreto sul territorio e sulla società.

Una parte delle risorse sarà inoltre destinata a garantire continuità ai progetti PNRR in scadenza, evitando interruzioni nei percorsi di ricerca già avviati e preservando competenze costruite negli ultimi anni all’interno dei dipartimenti.

LE DICHIARAZIONI DEGLI STUDENTI

Abbiamo ascoltato qualche studente, e la notizia è stata accolta positivamente anche dalla comunità studentesca, che legge questo nuovo finanziamento come un segnale di vitalità dell’ateneo e di apertura verso il futuro personale.

«È importante vedere che l’università continua a investire in ricerca su temi così attuali. Per noi studenti significa anche sentirsi parte di un contesto che non resta fermo, ma si evolve», commenta Luca, studente di Ingegneria Informatica.

«Questi progetti mostrano che l’Unical non è solo formazione, ma anche produzione di conoscenza. Sarebbe bello che queste opportunità si traducessero sempre più in tirocini e percorsi pratici per noi», aggiunge Lucia, studentessa di Comunicazione e DAMS. La studentessa aggiunge una nota provocatoria: «mi auguro però che una parte di questi fondi venga destinata alla comunicazione e agli studi di filosofia del linguaggio applicati all’intelligenza artificiale».

«Il fatto che si parli di intelligenza artificiale, salute e sostenibilità dimostra che l’università sta andando nella direzione giusta. Sono ambiti che ci riguardano da vicino e che definiscono il nostro futuro», conclude Marco, laureando in area STEM.

Con questo nuovo finanziamento, l’Università della Calabria rafforza ulteriormente la propria presenza nei circuiti della ricerca nazionale, confermandosi come uno dei poli più dinamici del Mezzogiorno nel campo dell’innovazione.