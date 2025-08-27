Caos Cosenza Calcio, la polemica arriva in Consiglio comunale

2 minuti per la lettura

Botta e risposta tra maggioranza e opposizione, è polemica anche in Consiglio comunale sul caos che regna nella società del Cosenza Calcio

COSENZA – Tutti a litigare per il Cosenza calcio, ma nessuno che riesca a trovare una soluzione definitiva alla sofferenza di un popolo, di una città, di una tifoseria.

Purtroppo piove sempre sul bagnato e ogni decisione che ultimamente esce dalle stanze del vertice rossoblù altro non fa che alimentare la polemica, le liti il malumore della tifoseria. L’ultima, ma non l’unica della settimana, la decisione di chiudere le due curve. Una decisione che la città legge come un dispetto al tifo organizzato e che ha fatto scoppiare la lite tra l’opposizione in consiglio comunale e il sindaco Franz Caruso.

LA MINORANZA ACCUSA IL SINDACO IN CONSIGLIO COMUNALE: “SUL COSENZA CALCIO NON HA MANTENUTO LE PROMESSE”

La minoranza accusa il sindaco; «accusano il sindaco Franz Caruso di aver tradito le promesse fatte ai tifosi e di non aver mantenuto l’impegno di ridare dignità alla squadra e alla città».

Immediata la risposta del sindaco: «Se gli oppositori di Palazzo dei Bruzi hanno la soluzione in tasca per risolvere la situazione, anziché rimestare nel torbido per come hanno fatto fino ad oggi, la tirino fuori e la esplicitino».

Un botta e risposta tra le due fazioni che riportiamo sulle pagine di cronaca di città. Eppure le due sponde di consiglieri la pensano allo stesso modo sulle sorti del Cosenza e sulle future prospettive. Tiene banco anche il problema che riguarda la messa in vendita dei tagliandi di cui al momento non è noto nemmeno il prezzo per settore. La cosa veramente drammatica è che ancora c’è qualcuno che scrive e parla in difesa di tutte le gaffe gestionali di questo gruppo societario.

LA TIFOSERIA IN FERMENTO

La tifoseria è in fermento e non manca di far sentire e rendere pubblica la propria opinione. Forte la presa di posizione di un club rossoblù “Ciccio Magnelli” di Rovito dove martedì 2 settembre si svolgerà la settima edizione della festa rossoblù in Piazza del Popolo. Ecco un passaggio del loro comunicato stampa: «Parteciperanno alla serata vecchie glorie del Cosenza calcio; non saranno presenti invece i giocatori oggi in rosa: questo perché abbiamo preferito, ancora una volta, prendere le distanze da questa società. Sia chiaro: non abbiamo nessun risentimento contro gli attuali calciatori che indossano i nostri due colori! Per quanto ci riguarda continueremo a sostenere chi indossa e suda la maglia a prescindere da tutto».

MERCATO

Lo staff tecnico sta lavorando su quattro posizioni: un esterno, un regista, un difensore e un attaccante. Prima della fine del mercato qualcuno arriverà