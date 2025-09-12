Regionali in Calabria, Occhiuto all’Unical: «Il nuovo Policlinico qui e in tempi rapidi»

4 minuti per la lettura

Il presidente della Regione Calabria, ricandidato alle regionali, Occhiuto ha partecipato all’inaugurazione del nuovo anno accademico all’Unical. Parlando con i giornalisti ha confermato che il nuovo Policlinico di Cosenza, nei suoi progetti, sarà all’Unical. «E lo realizzeremo in tempi brevi, contando sui poteri speciali della Protezione Civile». Occhiuto ha avuto parole lusinghiere per l’Unical e il rettore Leone: «Un’autentica eccellenza, lo dicono tutte le più autorevoli classifiche»

COSENZA- IL nuovo, futuro, Policlinico di Cosenza nascerà all’Unical. A ribadirlo il presidente della Regione uscente e ricandidato, Roberto Occhiuto, dialogando con i giornalisti all’ingresso dell’aula magna dell’ateneo di Arcavacata, dove oggi (12 settembre 2025) si è tenuta l’inaugurazione del nuovo anno accademico.

«Il Policlinico nascerà qui e nascerà piuttosto velocemente perché userò i poteri speciali assegnati dalla Protezione civile. Poteri che per ora non ho, perché mi sono dimesso prima della ricandidatura. Al mio posto ho chiesto che venisse nominato il direttore generale del Dipartimento regionale Infrastrutture, Claudio Moroni, che sta procedendo con tutte le attività propedeutiche – ha ricordato Occhiuto – Dal 7 ottobre spero di riprendere io in mano anche questa funzione. Quindi sì, qui si farà il Policlinico e lo si farà con la stessa velocità con cui in questi anni si è lavorato per il nuovo ospedale della Sibaritide».

Occhiuto: «Rapporto straordinario con tutte le università calabresi in questi anni»

Occhiuto si è detto molto soddisfatto del rapporto – che ha definito «fecondo» – tra Regione e sistema universitario calabrese in questi anni. «Con tutte le università calabresi il rapporto è stato straordinario. E tutti gli atenei sono cresciuti, in ragione anche degli investimenti sul diritto allo studio che la Regione ha sostenuto. A Catanzaro abbiamo il primo Policlinico del Mezzogiorno per numero di posti, a Cosenza l’istituzione della nuova Facoltà di Medicina, fortemente voluta da Leone e dal sottoscritto, sta portando dei benefici al territorio.

Senza non ci sarebbe stata Franca Melfi (luminare di chirurgia toracica, che si è trasferita da Pisa all’Unical e all’Annunziata di Cosenza, ndr), non ci sarebbe stato il nuovo bravissimo primario di ortopedia (Francesco Iacono, già Rizzoli e Humanitas di Milano, ndr), né cardiochirurgia che da qui a fine ottobre sarà attivata finalmente a Cosenza – prosegue Occhiuto – Il connubio tra Medicina e sistema sanitario regionale rappresenta un investimento sulla qualità delle prestazioni sanitarie, là dove le università riescono a fare bene il proprio lavoro come qui a Cosenza. È la strada maestra per affrontare e migliorare i problemi e le criticità degli ospedali. L’ospedale di Cosenza per anni è stato definito come l’ultimo ospedale d’Italia, oggi ha ancora dei problemi, come tutti in Italia, ma ha anche eccellenze selezionate attraverso le procedure dell’università».

Occhiuto: «Orgoglioso da presidente del lavoro che hanno fatto il rettore Leone e l’Unical»

Occhiuti ha avuto poi parole lusinghiere per l’Unical e il suo rettore, che tra qualche settimana chiuderà il suo mandato. «Il mio giudizio è sicuramente positivo, ma più autorevole del mio è il giudizio del Censis e degli altri istituti che hanno definito questo ateneo una autentica eccellenza. Io posso dire che da presidente di Regione sono stato orgoglioso del lavoro che il magnifico rettore Leone e tutto il corpo dell’Unical hanno svolto. Un lavoro che ha dato prestigio e autorevolezza all’università e restituito credibilità al sistema universitario calabrese. Guardate, la migrazione dei giovani comincia dall’università. Più giovani partono per iscriversi ad atenei che sono fuori dalla Calabria, più giovani restano fuori dalla Calabria per lavorare. Più giovani restano a studiare in atenei calabresi, più giovani restano a lavorare qui. Non lo dico io, non lo dice il rettore Leone, lo dice Almalaurea: più del 60% dei laureati qui, resta a lavorare in Calabria.

Il presidente Occhiuto con il rettore Leone e il professor Attanasio, prima dell’avvio della cerimonia

Attanasio ha tenuto la lectio magistralis

Bisogna quindi investire assolutamente sull’ampliamento dell’offerta formativa. Sono stato criticato per l’avvio di Medicina all’Unical, perché la ritenevano una duplicazione e poi ne abbiamo aperto anche una terza a Crotone. Ma a noi mancano i medici, mancano gli specializzandi. Ho dovuto far venire medici da Cuba. Chi governa regione e università deve essere lungimirante, Leone lo è stato, il sistema universitario calabrese lo è stato. Da qui a qualche anno invece dei cubani avremo tanti medici calabresi laureati qui, specializzati qui, grazie anche alle borse di studio che la Regione finanzia di anno in anno».