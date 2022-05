Elezioni comunali, sindaco incandidabile: esclusa la lista nel Cosentino

2 minuti per la lettura

CAROLEI (COSENZA) – Mutano gli scenari in vista delle elezioni amministrative a Carolei che si terranno il prossimo 12 giugno: secondo quanto si apprende il sindaco uscente Francesco Iannucci è stato dichiarato incandidabile da parte della Commissione elettorale circondariale. Lo hanno stabilito il presidente Regina Antonella Bardari, i componenti Antonella Vecchio e Roberto Casazzane e il segretario Walter Bloise.

Colpo di scena alla vigilia delle amministrative: il sindaco uscente e candidato per la lista “Rinascita” Francesco Iannucci è incandidabile. Lo ha stabilito la Commissione elettorale circondariale di Cosenza nella seduta del 14 maggio scorso, presieduta dal viceprefetto vicario Antonella Regina Bardari, durante la quale è stata è stata disposta, contestualmente, la ricusazione della lista riconducibile all’ex primo cittadino. Nel verbale redatto dalla Commissione si fa riferimento alla sussistenza «delle condizioni di incandidabilità di cui all’articolo 10 C. 1 lettera e)» emersa all’esito «dell’esame del certificato del casellario del candidato a sindaco»: per effetto della cosiddetta legge Severino, dunque, avendo riportato in precedenza una condanna in via definitiva –, Iannucci non potrà partecipare alla competizione elettorale del 12 giugno prossimo.

In un post sul proprio profilo Facebook, Iannucci ha spiegato: «Purtroppo la lista “Rinascita” è stata ricusata dalla commissione elettorale a causa della mia incandidabilità. Tale decisione è stata adottata per un problema con la mia attività. Purtroppo non ero a conoscenza del problema ma che probabilmente altri sapevano. Chiedo scusa ai 12 compagni di viaggio che – aggiunge – avevano accettato questa avventura… mi dispiace non aver saputo difendermi e difendervi da questa situazione e da loschi personaggi. Ringrazio tutti i dipendenti comunali, compresi gli ex LSU-LPU, gli ex in deroga e tutti i collaboratori… persone speciali senza le quali non avremmo mai potuto raggiungere i successi che abbiamo insieme ottenuto per migliorare Carolei».

«I dipendenti del nostro comune – ha proseguito Iannucci– meritano di più. Grazie a tutti i cittadini che mi hanno sostenuto. In questi 5 anni ho messo l’anima per migliorare il nostro comune, spero di essere riuscito, almeno in parte, a rendervi fieri di me, ma sono consapevole che, a causa di una legge che sta per essere abrogata, non potrò avere l’onore, per il momento, di rappresentarvi. Carolei sta per scrivere una nuova pagina della sua storia con altri attori, tiferò sempre per i miei concittadini e sarò sempre dalla loro parte».

Dal canto suo, il competitor Francesco De Luca, a capo della lista “Insieme per Carolei” e vice di Iannucci nella passata legislatura, preferisce non commentare: la sua elezione alla guida del piccolo centro del cosentino potrebbe essere ormai scontata anche se – riferiscono i bene informati – l’ipotesi di un ricorso è dietro l’angolo: i componenti della lista ricusata starebbero, infatti, studiando una strategia per rientrare in partita sottoponendo al vaglio della Prefettura un altro candidato. Un tentativo che, tuttavia, allo stato, sembra inverosimile possa trovare accoglimento in quanto fuori tempo massimo.