2 minuti per la lettura

Elezioni provinciali Cosenza, vince il centrodestra ma c’è grande equilibrio, ecco tutti i dati della consultazione elettorale di secondo livello

COSENZA – Prevale l’equilibrio nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Cosenza. Il quadro emerso dalla consultazione vede eletti sei consiglieri di centrodestra (quattro Forza Italia e due di “Ad Maiora”), uno di Azione, uno di Italia del Meridione e quattro di “Provincia democratica”. Si è trattato, com’è noto, di elezioni di secondo livello e hanno votato i sindaci e i consiglieri comunali della provincia bruzia con il criterio del voto ponderato in base alla popolazione. Gli amministratori erano chiamati ad eleggere 12 consiglieri (non più 16) per rinnovare l’assise che opererà nella restante parte di mandato del presidente Rosaria Succurro.

ELEZIONI PROVINCIALI A COSENZA, IL DATO DELL’AFFLUENZA

In attesa del responso ufficiale da parte dell’ufficio elettorale è stato buono il dato dell’affluenza con 1430 votanti su 1785 elettori (80, 11 per cento). Migliorati i numeri del 2021 quando non si andò oltre il 77, 59 per cento. Ovviamente a “inficiare” il dato contribuiscono i commissariamenti di realtà importanti. Su tutti Rende ma anche Trebisacce e Mendicino.

FORZA ITALIA FA LA VOCE GROSSA

La lista che ha guadagnato più preferenze ponderate è stata Forza Italia con 31.259. Gli azzurri hanno calato il poker eleggendo Alfonso D’Arienzo (5. 231), Francesco Chiaravalle (5. 208), Carmine Lo Prete (4. 798) e Francesco Morelli (4. 221).

LA QUATERNA DI “PROVINCIA DEMOCRATICA”

Rispetta il pronostico la lista “Provincia Democratica” che ottiene 26.248 preferenze e porta in Consiglio provinciale quattro consiglieri: Giuseppe Ciacco (4. 320), Rosellina Madeo (4. 151), l’unica donna presente tra i dodici consiglieri, Salvatore Tavernise (4. 018) e il sindaco di Acri Pino Capalbo (3. 801). Salta all’occhio che da Palazzo dei Bruzi (fuori l’uscente Mimmo Frammartino e Gianfranco Tinto) entra soltanto un candidato (ovvero Ciacco, primo della lista), mentre Corigliano Rossano porta due consiglieri nell’assise provinciale centrando in pieno l’obiettivo della vigilia.

ELEZIONI PROVINCIALI A COSENZA: DE FRANCO CAMPIONE DI PREFERENZE

Ha fatto incetta di voti nella lista “Ad Maiora” a trazione leghista-meloniana (12.719) il sindaco di Aieta Pasquale De Franco (5. 706) che siederà al fianco del collega di coalizione Giancarlo Lamensa (5. 180) che ottiene pertanto la riconferma.

MISSIONE COMPIUTA PER AZIONE E ITALIA DEL MERIDIONE

Sono riusciti ad eleggere un consigliere a testa anche la lista “Azione per Cosenza e l’Arberia” (8. 293) grazie al primo cittadino di Spezzano Albanese Ferdinando Nociti (4. 292) e l’Italia del Meridione (8. 171) che porta nell’assise provinciale Andrea Algieri (2. 707).