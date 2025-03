Elezioni comunali: Centrodestra schiera Murone e Ghionna a Lamezia e Rende

2 minuti per la lettura

Il centrodestra candida Murone (Lamezia) e Ghionna (Rende) per le amministrative. Murone, penalista, e Ghionna, ingegnere, sono scelti per rilanciare i territori. La coalizione unita punta allo sviluppo locale.

Il centrodestra ha ufficializzato le candidature di Mario Murone e Marco Saverio Ghionna per le elezioni amministrative di Lamezia Terme e Rende. La decisione è stata presa in linea con il tavolo nazionale della coalizione, come annunciato dai coordinatori regionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. “In linea con il tavolo nazionale del CentroDestra, annunciamo ufficialmente di aver scelto i nostri candidati sindaco per le elezioni amministrative di Lamezia Terme e Rende, due comuni già molto importati per le dinamiche della Calabria e tuttora in fase di grande espansione.”

Così in un comunicato congiunto i Coordinatori calabresi dei partiti della coalizione, Wanda Ferro per Fratelli d’Italia, Francesco Cannizzaro per Forza Italia, Filippo Mancuso per la Lega e Pino Galati per Noi Moderati. “Dopo una serie di incontri e valutazioni collegiali, abbiamo deciso di farci rappresentare da Mario Murone a Lamezia (su proposta di Lega e Noi Moderati) e Marco Saverio Ghionna a Rende (su proposta di Fratelli d’Italia).

Murone è un noto docente universitario e avvocato penalista di fama nazionale, che negli anni si è occupato di alcuni tra i maggiori processi di rilievo nazionale. È particolarmente competente nell’ambito della responsabilità degli enti, dei reati in materia societaria e tributaria, soprattutto laddove si tratti di tutela dei patrimoni personali societari, misure di prevenzione e confische; ma si occupa anche di tutela giurisdizionale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Ghionna è ingegnere meccanico esperto in ingegneria clinica e con lunga esperienza in progettazione e gestione di contratti pubblici. Dal 2022 è Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza e Presidente del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Vanta innumerevoli esperienze in vari ruoli professionali in amministrazioni locali e sovra territoriali e ha affiancato nei settori di competenza vari commissari prefettizi in gestioni transitorie di Enti locali soggetti a scioglimento.

All’interno della coalizione, tanto a livello nazionale quanto regionale, si respira grande fervore e compattezza. Ci proiettiamo a queste elezioni con la voglia di incidere ancora e tanto, nel grande, impegnativo, entusiasmante percorso di sviluppo e rilancio dei nostri territori.”