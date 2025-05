LA SCHEDA – Elezioni Rende: I voti ai candidati consiglieri

5 minuti per la lettura

I voti ottenuti dai singoli candidati consiglieri al consiglio comunale di Rende alle elezioni del 25 e 26 maggio 2025. Il dato, allo stato, non è definitivo in quanto parziale. Mancano, infatti, le assegnazioni dei voti di ben due sezioni che si trovano in fase di controllo presso la commissione elettorale.

COALIZIONE A SOSTEGNO DI SANDRO PRINCIPE

Insieme per Rende – 3.695 voti Sergio Tursi Prato 219

Andrea Barbiero 23

Franco Beltrano 365

Roberto Chiappetta 17

Mirko Cipriano 43

Miriam Costanzo 162

Francesca Cufone 244

Andrea Cuzzocrea 475

Jessica De Benedetto 38

Pamela De Rose 13

Maria V. De Rose 64

Divina Falbo 128

Maria Pia Galasso 211

Clelio Gelsomino 331

Francesco Gentile 333

Francesco Greco 287

Maria Luisa Lorenzo 22

Loredana Lucanto 50

Donatella Marano 207

Antonio Sconza 37

Salvatore Spadafora 98

Veronica Stellato 426

Alessandro Tenuta 308

Valdo Vercillo 184 Rende riformista – 2.002 voti Denise Aceto 19

Marcello Baleno 57

Francesco Casciaro 27

Marinella Castiglione 417

Eleonora Chiappetta 116

Giovanna Chiarelli 73

Christian De Rose 6

Maurizio Dodaro 162

Francesco Filice 14

Alessandro Fortino 26

Alessia Fusaro 51

Francesco Greco 3

Pierpaolo Iantorno 561

Cesare Loizzo 193

Mariano Mirabelli 46

Raffaele Muglia 59

Alessandra Nigro 4

Emanuela Puntillo 132

Franco Raimondi 25

Laura Scarcello 2

Luigi Superbo 198

Daria Talarico 45

Francesco Urso 87

Antonio Violentano 20

Rende avanti – 1.621 voti Maurizio Bonofiglio 74

Francesco Cappa 1

Valerio Cavalieri 340

Franc. Chiappetta 141

Katia Conforti 147

Antonio Curcio 142

Enrico Daniele 44

Francesco P. De Chiara 1

Sofia De Rose 37

Angelina Dima 56

Gilda Falvo 13

Daniela Ielasi 230

Rocco Infusino 34

Massimo La Deda 176

Salvatore Magnelli 61

Tiziana Matragrano 27

Raffaele Occhiuto 47

Renato Pellegrini 29

Serena Puntillo 146

Eugenia Reda 2

Marcello Scarpelli 157

Emanuele Tufaro 8

Giuseppe Vizza 4

Denise Zicarelli 26 Innova Rende – 1.832 voti Francesco Adamo 336

Pamela Aloe 27

Maria R. Bernaudo 206

Liliana Bruno 158

Paola Bruno 48

Monica Campanella 9

Antonella Cardillo 18

Roberto Crocco 3

Fabiola Curcio 21

Dorothy De Cicco 29

Marianna Gazzaruso 218

Annarita Guido 56

Ercole Infusini 48

Bianca Iusi 40

Domenico Maimone 0

Francesca Merenda 79

Elisabetta Merenda 79

Francesco Miceli 63

Francesco Midulla 241

Rocco Marco Moccia 18

Carmen Romano 112

Carlo Scola 374

Francesco Turco 180

Anna Volpeintesta 100

Avanti Rende libera – 1.691 voti Elvira Ammirata 149

Marino Ciliberti Anzani 14

Smeralda Cozzitorto 37

Raffaele Cucunato 9

Franchino De Rango 162

Antonella Ferrigno 80

Giuseppe Guarascio 3

Ettore Monaco 45

Michele Morrone 478

Santo F. Naccarato 21

Nives Nisticò 14

Santo Olivito 1

Daniela Petrone 75

Manuel A. M. Politano 52

Enrico Puntillo 16

Giovanni Reda 32

Valentina Ritacco 4

Mario Salerno 9

Divina Scarnato 225

Giancarlo Scarpelli 136

Francesco Tenuta 320

Anna Tradigo 61

Veronica Vitale 17

Domenico Ziccarelli 104 Italia del Meridione – 1.406 voti Federico Belvedere 292

Concetta Brogno 138

Eleonora Cafiero 150

Giuseppe Chiappetta 162

Mario Ciombo Arlia 11

Guido Coscarelli 10

Emilio De Bartolo 272

Caterina De Rose 108

Marco Docimo 5

Francesco G. Felicetti 52

Nicola Gagliardi 29

Giuseppin Maniscalco 10

Louisiana Marchese 3

Isabella Mascaro 23

Matteo Olivieri 40

Ada Perna 176

Anna Pinnarelli 18

Maria Gabr. Politano 119

Giuliana Reda 57

Concettina F. Traffa 7

Giovanni Trombin 6

Domenico Truppi 1

Rosanna Vitari 3

Maurizio Volpentesta 4

COALIZIONE A SOSTEGNO DI MARCO SAVERIO GHIONNA

Futuro – 646 voti Alessandro Anania 35

Marcello Belmonte 34

Amalia Blasi 16

Pierluigi Calabretta 11

Francesco C. Calderaro 9

Gemma Cesario 5

Natascia Cuna 10

Elio Matteo Curcio 30

Floriana De Filicaia 43

Franc. R. De Napoli 10

Laura Gaetano 82

Gianluca Garritano 129

Antonio Iannello 68

Giuseppe Mancuso 12

Antonella Mangano 9

Luigi Marano 2

Francesco Miglino 8

Michele Ricchio 13

Giovanni Santeramo 2

Sabrina A. Sinicropi 113

Francesca Stefanizzi 26

Clementina Torchia 42

Marianna Vite 42

Antonio Vivacqua 34 Rende azzurra – 1.411 voti Eugenio Aceto 232

Marisa De Rose 63

Enrico F. Monaco 327

Ida Fr. Beltrano 14

Anna Borrelli 0

Lia Brogno 222

Gianpiero Casciaro 24

Sabrina Cassano 15

Tania Cavarra 5

Vanessa Coppolillo 24

Anais Costabile 3

Stefania Galassi 346

Luciana Laratta 23

Francesco Leonardo 0

Ugo Fr. Lombardi 3

Luigi An. Marafioti 295

Serafino Mazzei 19

Renato Raimondi 0

Williams Roberts 0

Francesca Ruffolo 20

Emanuele Ruvio 17

Giuliana Catania 0

Antonio Manfredi 0

Asia Perri 3

Prima Rende – 272 voti Giovanni Gagliardi 131

Salvatore Amato 2

Alberto Bernardo 2

Salvatore F. Bonofiglio 8

Vittorio Caira 0

Agatino Celso 0

Francesco Democrito 0

Patrizia Ferro 11

Fabio Filippelli 11

Kevin Giglio 1

Denis Fontana 3

Chiara Infantino 19

Aferdita Kalemi 0

Francesco Lucanto 1

Francesco G. Meringolo 1

Maria Luisa Morrone 1

Noemi Rizzo 26

Gian Marco Rosato 9

Cristoforo Russo 23

Eugenio Salerno 0

Rosanna Sangermano 12

Daniela Scarpelli 17

Francesco Tucci 1

Gioele Vadaccino 17 Fratelli d’Italia – 1.059 voti Nicola F. Armenise 0

Alessandro Bacilieri 92

Giorgia Calvelli 9

Giuliana Credidio 17

Francesco D’Amore 59

Marta Fanuele 50

Mario Antonio Filice 125

Antonio Gelsomino 39

Belkis Greco 6

Cinzia Imbrogno 2

Antongiulio Liguori 0

Chiara Carmina Lolli 99

Marialuisa Musacchio 0

Antonietta Pellegrino 4

Salvatore Pucci 103

Roberta Runca 26

Manola Sansone 30

Elvira Santopaolo 151

Giorgia Siciliano 3

Antonio Tiburzi 1

Eugenio Trombino 162

Vincenzo Tucci 0

Aristide Verc. Martino 127

Salvatore Vicchio 8

Noi Moderati – 344 voti Francesco Corina 73

Valentina Abate 1

Amelia Bargone 0

Carmelo A. Belmonte 51

Chiara Caputo 14

Antonio Chiappetta 11

Saveria F. Conforti 24

Simone Cozza 0

Franca M. D’Alessandro 8

Michele Erra 4

Marianna Falco 0

Federica Fontana 31

Pileria Guzzo 6

Lucia Iaquinta 15

Concetta Mammolenti 18

Carolina Malfone 0

Cinzia Mauro 23

Jessica Mazzuca 1

Pietro Perugini 2

Riccardo Rodotà 0

Emmanuel Soliberto 1

Maria Fr. Talarico 26

Eraldo Lattari 0

Domenico Funari 70 La Rende che vuoi – 368 voti Mariangela Argentino 11

Daniela Berardi 10

Giuseppe Bonofiglio 50

Lucia Caiello 6

Pierluigi Cozza 2

Gianfranco Cristiano 0

Danila De Angelis 9

Manuela F. De Giacomo 3

Giuseppe Di Luca 11

Caroline Falsetti 8

Ernesto Gallo 94

Vittoria Guido 11

Abou F. Kpekpass i11

Maria Luisa Lauria 3

Giuseppe La Rosa 5

Veronica Miano 1

Carlo Pucci 5

Maria Giovanna Sacco 0

Carolina Simone 116

Paolo Tommasi 107

COALIZIONE A SOSTEGNO DI GIOVANNI BILOTTI

Generazione – 1.084 voti Michaela Anselmo 13

Francesca Apa 16

Umberto Bilotta 15

Marco Bonaro 132

Caterina Bruno 30

Adriana Calvelli 353

Domenico Carbone 143

Antonio Cardamone 6

Giuseppe Chiappetta1

Marco De Giuseppe0

Gilda Francesca De Rose 74

Chiara Gabriele 63

Antonio Grisolia 3

Carmelo Guido 39

Davide Pio Francesco Lenti 71

Mariangela Mirante 26

Vincenzo Muto 28

Ivo Ottolenghi 36

Francesco Pasqua 49

Andrea Perri 109

Marco Provenzano 78

Paola Russo 15

Erika Sorrentino 74

Giusy Vozza 11 Partecipazione – 829 voti Maria Aiello 2

Branko Andrejic 8

Simona Audia 11

Tiziana Cafaro 2

Diego Caloiero 0

Vincenzo Caputo 28

Federico Cerminara 21

Marco Pasquale Chiappetta 6

Benito Chiodo 0

Denise Costanzo 7

Marialucia De Rose 0

Salvatore Esposito 76

Rossana Ferrante 302

Gianfranco Filidoro 7

Higor Fuoco 6

Natale Fusaro 38

Giovanni Greco 3

Giovanni Indrieri 16

Marisa Innocenti 2

Tommaso Nardella 9

Andrea Pellicori 236

Romina Provenzano 170

Giovanni Scarnati 4

Lisa Sorrentino 42

Progressisti dem – 1.120 voti

Massimiliano Aloe 38

Giovanni Brunetti 3

Alessandra Capalbo 6

Antonio Ciacco 58

Mario Costabile 1

Luigi Covelli 6

Patrizia Federico 4

Marilena Forciniti 2

Claudia Franconich 14

Marina Gualtieri 53

Alessandro Lanzone 17

Valentina Mandolassi 0

Ettore Morelli 103

Anna Pia Nicoletti 6

Stefania Perrotta 13

Carlo Petrassi 197

Alessandra Giulia Piane 24

Alessia Rausa 238

Francesco Rinaldi 5

Chiara Sabato 31

Marcello Salvio 13

Elisa Servidio 4

Fabrizio Totera 235

Roberta Vitaro 61

COALIZIONE A SOSTEGNO DI ROSSELLA GALLO

Movimento 5 stelle – 647 voti Domenico Miceli 104

Rodolfo Gualtieri 52

Maurizio Apa 4

Ada Bastone 35

Gabriele Boccia 36

Fabrizio Calabrò 75

Antonietta Cimino 15

Alessia Cozzolino 15

Tommaso Crocerossa 8

Salvatore Cutellè10

Angela Concetta De Marco 7

Iria Gabriele 7

Anna Gresia 2

Fabio Mandarano 5

Francesco Monaco 13

Rosario Ruffolo 44

Sara Scorza 55

Antonio Settino 5

Eustachio Mirko Settino 14

Amerigo Sirangelo 1

Domenico Speranza 3

Antonio Toscani 21

Lisa Trecroci 12

Maura Zinna 39 Sinistra per Rende – 272 voti Domenico Passarelli 118

Rita Dodaro 43

Evelina Chimenti 1

Antonio Campanella 0

Anna Coppa 0

Adriano D’Amico 0

Jessica De Bartolo 43

Carmela Errico 0

Valentina Fedele2

Walter Greco16

Federica Iorfi da11

Francesco Lucia 0

Rosario Maruca 6

Antonino Tommy Massara 1

Marcella Murabito 1

Caterina Sorina Muraca 0

Giovanni Pace 3

Sandro Pastore 9

Pietro Renzelli 0

Simone Romeo 30

Francesco Saccomanno 4

Domenico Serrao 0

Stefano Vento 0

Vincenza Vigna 2

COALIZIONE A SOSTEGNO DI LUCIANO BONANNO

Libertà in movimento – 241 voti

Ernesto (Paolo) Belmonte 20

Luigina Bonanno 49

Diego Costabile 15

Marco Cundari 33

Pasquale De Rose 5

Marianna De Santo 11

Yasmine El karmouchi 0

Silvio Fuoco 5

Andrea Guido 20

Francesco (Franco) Iorio 5

Pina Morrone 2

Fausto Presta 6

Stefania Sacco 19

Alessandro Salerno 31

Marco Sorrentino 17

Anna Vittoria Spadafora 0

Eugenio (Spinnatu) Verta 2

Daniela Vigna 17

Ippolito Vinto 0

Francesca Vommaro 2