Ferragosto in Sila per Pasquale Tridico: «La candidatura? Stiamo ancora valutando»

Ferragosto in Sila per Pasquale Tridico, che tra selfie e passeggiate col sindaco PD, valuta la candidatura alla presidenza della Regione.

Lo cercano dappertutto ma Pasquale Tridico – che tutti nel campo del centro sinistra vogliono candidare a presidente della Regione – ecco che compare all’improvviso a Camigliatello Silano nella serata di Ferragosto. Con moglie, familiari e bambini prima un bel giro su un risciò quattro posti per le strade della capitale del turismo di montagna calabrese. In maglietta blu e abbigliamento casual l’Europarlamentare dei 5 S, rilassato e gentilissimo, non si nega a foto selfie e saluti. Poi una passeggiata (intanto il fresco della Sila consiglia un maglioncino) con bagno di folla sul corso invaso da migliaia di turisti.

Anche qui foto e strette di mano a gogo’ a iniziare dal sindaco PD di Spezzano Sila, Salvatore Monaco, in attesa che inizi la tradizionale processione della Madonna dell’Assunta sotto le luminarie che già splenfono sul corso del paese. Ma Tridico non si nega nemmeno a un incontro breve e cordiale col cronista. Poche battute ma assai significative: nessun sì ma anche nessun no alla inevitabile domanda sulla sua candidatura. E questo ha già un significato. «Stiamo valutando e a breve decideremo». Da oggi, 16 agosto 2025, si vedrà se son rose che fioriranno ma l’impressione è che la partita Tridico sia tutt’altro che chiusa.