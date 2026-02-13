Cosenza, Franz Caruso pronto a candidarsi alla presidenza della Provincia

1 minuto per la lettura

Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, disponibile a candidarsi alla presidenza della Provincia con il centrosinistra: “Pronto a guidare il cambiamento”

“In occasione delle imminenti elezioni per la Provincia di Cosenza, ho offerto la mia disponibilità ad essere il candidato alla presidenza per il centrosinistra”. E’ quanto dichiara il sindaco di Cosenza, Franz Caruso che prosegue: “ Oggi, alla luce delle tante sollecitazioni giuntemi da sindaci e amministratori locali, alle quali, nelle ultime ore, si è aggiunto il favorevole pronunciamento di forze politiche, che mi hanno sollecitato a candidarmi, non posso non assumermi la responsabilità di guidare la coalizione del cambiamento”.

“In particolare – aggiunge – non posso non ringraziare i due colleghi sindaci di Rende e Corigliano-Rossano che, fin da subito, hanno espresso piena condivisione alla mia candidatura, che si colloca agli antipodi di quel sistema di gestione “dinastica” che ha prodotto all’ente Provincia danni incalcolabili, speculari a quelli già inflitti da alcune espressioni del centrodestra al Comune di Cosenza”.

“Siamo chiamati a restituire dignità e visione a un’istituzione che appartiene ai cittadini e alle comunità amministrate – conclude Franz Caruso – e non possiamo più accettare che si ripetano gli errori del passato. Da questa battaglia dipenderanno le sorti del centrosinistra non solo nella Provincia di Cosenza, ma in tutta la Calabria”.