Provinciali Cosenza, Caruso: “Siamo stati vicini alla vittoria”

L’analisi dell’esito delle elezioni provinciali di Cosenza da parte di Franz Caruso: “Ci abbiamo creduto fino in fondo”

COSENZA – “Ci abbiamo creduto fino in fondo e il risultato di oggi, pur parlando formalmente di una sconfitta, racconta in realtà quanto siamo stati vicini alla vittoria”. È quanto afferma il sindaco Franz Caruso commentando l’esito del voto alle provinciali. “Abbiamo mancato il traguardo per pochissimo – prosegue Franz Caruso – sono appena 1370 le preferenze (soli 4 voti di fascia verde) che ci separano da Biagio Faragalli. Tuttavia, il dato politico che emerge da questa consultazione è estremamente significativo: la mia candidatura ha ottenuto ben 8160 voti in più rispetto alle liste che mi sostenevano, mentre il candidato avversario ha registrato 8830 voti in meno rispetto alle liste del centrodestra.

È un elemento, questo, che dimostra con chiarezza come la mia proposta di candidato alla Presidenza abbia rappresentato un punto di riferimento politico forte per una larga parte degli amministratori della provincia. Va anche sottolineato che nel conteggio finale ci sono state due schede bianche e una scheda annullata sul mio nome nel seggio dei Comuni di fascia grande. Elementi che, purtroppo, hanno inciso sul margine finale, ma che non diminuiscono il significato politico del risultato ottenuto”.

CARUSO GUARDA IL BICCHIERE MEZZO PIENO

“Certamente – sottolinea Franz Caruso – attorno al mio nome si è consolidato un consenso politico più ampio rispetto alla sola forza delle liste che sostenevano il progetto di centrosinistra. Un risultato che considero una vittoria sul piano politico e personale e che dimostra come esista nella provincia di Cosenza una domanda concreta di cambiamento. È mancato il colpo di reni finale che avrebbe potuto consegnare al centrosinistra la guida dell’ente, ma la battaglia è stata avvincente e intensa, combattuta fino all’ultimo voto accanto a tanti sindaci e amministratori. A loro va il mio ringraziamento più sincero con particolare riferimento alle forze sane del centrosinistra ed ai tanti giovani suoi rappresentanti che mi hanno incoraggiato e sostenuto, anche nell’organizzazione della campagna elettorale. Il loro impegno e la loro passione sono stati fondamentali per costruire una proposta credibile e autorevole, capace di interpretare i bisogni delle comunità e di dare voce ai territori”.

L’ANALISI DI CARUSO

“Abbiamo affrontato questa sfida con determinazione e spirito di squadra – aggiunge Franz Caruso – pur avendo di fronte un apparato regionale forte e organizzato, mentre al nostro interno rimangono incrostazioni che dobbiamo sin da subito saper rimuovere. Il risultato politico che spicca, comunque, è chiaro e incoraggiante: nella provincia di Cosenza esiste un’area ampia di amministratori, energie civiche e forze politiche che chiede un cambiamento e che ha scelto di impegnarsi per costruire un’alternativa seria e concreta”.

“Il percorso avviato in queste settimane è stato significativo e rappresenta una base solida su cui continuare a lavorare nei prossimi mesi. Proprio per questo oggi è necessario aprire una fase di riflessione e di maggiore chiarezza all’interno del campo del centrosinistra. Se vogliamo tornare a essere competitivi dobbiamo ritrovare con coraggio e responsabilità le ragioni dell’unità, superando divisioni e ambiguità e lavorando a un progetto politico condiviso che metta davvero al centro i territori, i sindaci, gli amministratori e le comunità locali”.

“Da parte mia continuerò questo impegno con ancora più determinazione – conclude il sindaco Franz Caruso –. La sfida per il futuro della Provincia di Cosenza e dei nostri territori non si chiude oggi. Al contrario riparte da qui: dalla consapevolezza che il cambiamento era a portata di mano e dalla volontà, insieme ai tanti sindaci, amministratori e giovani rappresentanti che sono stati al nostro fianco, di proseguire questa battaglia politica e istituzionale con rinnovata energia”.