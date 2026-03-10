Provinciali Cosenza, Italia del Meridione gongola

2 minuti per la lettura

La soddisfazione di Italia del Meridione per l’esito delle elezioni provinciali, eletto il consigliere Federico Belvedere

COSENZA – Grande affermazione per Italia del Meridione nelle elezioni provinciali di Cosenza. Accanto all’elezione di Biagio Faragalli alla presidenza della Provincia, arriva anche un risultato politico significativo per il movimento guidato da Orlandino Greco. Federico Belvedere entra infatti a far parte del Consiglio provinciale. Consigliere comunale di Rende, Belvedere è stato eletto nella lista “Ad Maiora” a sostegno di Faragalli, raccogliendo 5348 voti.

Un risultato che assume un peso politico rilevante e che testimonia la crescente presenza di Italia del Meridione nei principali appuntamenti elettorali del territorio provinciale, confermando il lavoro di radicamento portato avanti negli ultimi anni dal movimento.

LE PAROLE DI ANNALISA ALFANO

Soddisfazione della segreteria provinciale del partito, guidata da Annalisa Alfano, che ha sottolineato il valore politico del risultato ottenuto. «L’elezione di Federico Belvedere al Consiglio provinciale rappresenta un risultato importante per Italia del Meridione. I 5348 voti ottenuti confermano il radicamento del partito e il lavoro serio che stiamo portando avanti sui territori. Continuiamo a puntare su giovani amministratori preparati e brillanti, costruendo una classe dirigente qualificata capace di rappresentare al meglio le comunità locali», ha dichiarato Alfano.

Parole di soddisfazione sono arrivate anche dal leader di Italia del Meridione, Orlandino Greco, che ha letto l’elezione di Belvedere come un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita del movimento. «Questo risultato dimostra che il lavoro politico portato avanti negli ultimi anni sta consolidando la presenza di Italia del Meridione nelle istituzioni. Continueremo a rafforzare la rappresentanza dei territori e a dare voce alle comunità locali, portando avanti un progetto politico che nasce proprio dall’ascolto delle esigenze delle nostre realtà», ha affermato Greco.

LA SODDISFAZIONE DI FEDERICO BELVEDERE

Visibilmente soddisfatto anche il neo eletto consigliere provinciale Federico Belvedere, che ha voluto ringraziare amministratori e colleghi che hanno sostenuto la sua candidatura. «Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra e della fiducia di tanti amministratori che hanno creduto in questo progetto politico. È per me un grande onore rappresentare i territori in Consiglio provinciale e lavorerò con impegno e senso di responsabilità per dare voce alle comunità locali e contribuire allo sviluppo della nostra provincia», ha dichiarato Belvedere.

Nel commentare l’esito della competizione elettorale, la segreteria provinciale ha infine rivolto al neo consigliere provinciale le più sincere congratulazioni e gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico istituzionale.

«A Federico vanno le più sincere congratulazioni e gli auguri di buon lavoro in Consiglio provinciale. Per noi è motivo di particolare orgoglio poter contare su una rappresentanza così giovane e preparata in un consesso istituzionale così importante», ha aggiunto Annalisa Alfano. Un ringraziamento particolare ad Antonietta Leone, consigliera comunale di Rota Greca e candidata di Italia del Meridione alle elezioni provinciali.

«Ad Antonietta Leone va il nostro sincero ringraziamento: con grande spirito di servizio e forte senso di appartenenza ha dato il suo contributo al conseguimento di questo straordinario traguardo», ha concluso Alfano.