Elezioni, a San Giovanni in Fiore, confermata l’esclusione delle liste di Fratto

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Il Tar ha confermato l’esclusione delle liste della candidata a sindaco Stefania Fratto, rigettati i ricorsi

SAN GIOVANNI IN FIORE (COSENZA) – Anche il TAR di Catanzaro ha confermato l’esclusione delle quattro liste: “Stefania Fratto sindaco”, “Attiva pensionati”, “Donne e Diritti” e “Futura Giovani”, collegate al movimento “Donne e Diritti”, a sostegno della candidata a sindaca di Stefania Fratto. Una decisione che ha avuto un forte impatto sul panorama politico locale.

Le liste escluse non avrebbero rispettato pienamente i requisiti formali previsti dalla normativa elettorale. Il Tribunale ha rigettato tutti i ricorsi presentati, confermando la validità dei provvedimenti di esclusione. Il collegio giudicante, presieduto da Ivo Correale e composto anche da Francesco Tallaro e Vittorio Carchedi, ha ribadito la necessità del rigoroso rispetto delle procedure.

LA RICUSAZIONE DELLE LISTE

Come si ricorderà il provvedimento di ricusazione delle liste della candidata Stefania Fratto scattò il 26 aprile, il giorno dopo la deposizione delle liste presso il Comune di San Giovanni in Fiore con quattro distinti verbali (n° 163- 164-165-166), ma con identico esito. La non ammissione per irregolarità formali, ritenute insuperabili: i moduli per la raccolta delle firme erano non conformi, perché privi di un collegamento certo fra fogli e, quindi, non idonei a garantire la verifica univoca dei sottoscrittori. In quel frangente erano state contestate anche le dichiarazioni di accettazione delle candidature sia per il sindaco che per i consiglieri considerate incomplete o non conformi alle prescrizioni di legge.

RESTANO IN CORSA QUATTRO CANDIDATI A SINDACO

Gli elettori saranno chiamati alle urne domenica 24 e 25 maggio per eleggere sindaco e contemporaneamente anche i 16 consiglieri comunali di San Giovanni in Fiore che dovranno sostenere il sindaco, che dovrà ottenere il 50% dei consensi più un voto al primo turno, altrimenti si andrà al ballottaggio di domenica e lunedì 7 e 8 giugno.

Con l’esclusione, ormai certa, della candidata Stefania Fratto e delle sue quattro liste, restano in corsa per la poltrona a sindaco del più grosso centro della Sila: Pino Belcastro proposto dal “Comitato 18 Gennaio” con una lista a lui collegata; Antonio Barile con il Movimento Civico “Antonio Barile sindaco” con una sola lista a lui collegata; Luigi Candalise, candidato ufficiale delle sinistre, dal Pd e dal Movimento “Spontaneamente” con due liste e Marco Ambrogio, attuale assessore comunale con dieci liste a lui collegate.